EYT staj mağdurlarından Bakan Bilgin’e sert tepki. Bakan milletin parasını dağıtamayız demişti

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Staj ve çıraklık mağdurlarının EYT kapsamında sayılıp sayılmayacağına yönelik tartışmalara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin noktayı koydu.

“MİLLETİ PARASINI DAĞITAMAYIZ”

Bilgin stajın EYT kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Sabah’a yaptığı açıklamada, "Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok. 'Staj da sayılsın' diyorlar böyle bir şey yapamayız. Milletin parasını imkânlarını biz bu şekilde dağıtamayız” ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin’in açıklamaları sonrası EYT bekleyen staj mağdurları Kadıköy Rıhtım’da bir araya gelerek Bilgin’i protesto etti. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan staj mağdurları, “Bizim haklarımız göz göre göre yeniliyor. Bakan diyor ki staj sigortası ayrı normal staj ayrı. Biz milletin parasını bu şekilde dağıtamayız. Ne demek milletin parasını dağıtamayız. Bizler bu milletin ferdi değil miyiz? Biz kimseden bedavadan para istemiyoruz. Hakkımız olanın bize verilmesini istiyoruz. Eylemlerimiz Türkiye’nin çeşitli illerinde büyüyerek devam edecek” dedi.

GEÇEN AY DA BENZER İFADELER KULLANMIŞTI

Bilgin daha önce Habertürk’te yaptığı açıklamada da “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem. İfadem sert olabilir ama kesinliği vurgulamak için söylüyorum” demişti.