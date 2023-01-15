15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • EYT staj mağdurlarından Bakan Bilgin’e sert tepki. Bakan milletin parasını dağıtamayız demişti

EYT staj mağdurlarından Bakan Bilgin’e sert tepki. Bakan milletin parasını dağıtamayız demişti

Bakan Bilgin’in staj mağdurları EYT kapsamında değil açıklaması sonrası Kadıköy Rıhtım’da toplanan staj mağdurları, “Bakan Bilgin milletin parasını dağıtamayız diyor. Biz kimseden bedava para beklemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Bizler bu milletin ferdi değil miyiz” dedi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 16:36
Takip Et

EYT staj mağdurlarından Bakan Vedat Bilgin’e sert tepki. Bakan milletin parasını dağıtamayız demişti

EYT staj mağdurlarından Bakan Bilgin’e sert tepki. Bakan milletin parasını dağıtamayız demişti
+
Aa
-

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Staj ve çıraklık mağdurlarının EYT kapsamında sayılıp sayılmayacağına yönelik tartışmalara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin noktayı koydu.

“MİLLETİ PARASINI DAĞITAMAYIZ”
Bilgin stajın EYT kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Sabah’a yaptığı açıklamada, "Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok. 'Staj da sayılsın' diyorlar böyle bir şey yapamayız. Milletin parasını imkânlarını biz bu şekilde dağıtamayız” ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin’in açıklamaları sonrası EYT bekleyen staj mağdurları Kadıköy Rıhtım’da bir araya gelerek Bilgin’i protesto etti. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan staj mağdurları, “Bizim haklarımız göz göre göre yeniliyor. Bakan diyor ki staj sigortası ayrı normal staj ayrı. Biz milletin parasını bu şekilde dağıtamayız. Ne demek milletin parasını dağıtamayız. Bizler bu milletin ferdi değil miyiz? Biz kimseden bedavadan para istemiyoruz. Hakkımız olanın bize verilmesini istiyoruz. Eylemlerimiz Türkiye’nin çeşitli illerinde büyüyerek devam edecek” dedi.

GEÇEN AY DA BENZER İFADELER KULLANMIŞTI
Bilgin daha önce Habertürk’te yaptığı açıklamada da “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem. İfadem sert olabilir ama kesinliği vurgulamak için söylüyorum” demişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Erciyes
15.01.2023 17:10
Git staj yap stajdan sonra on sene gez toz çalışma millet çalışsın sende onlarla birlikte emekli olmak için kurnazlık yap  
 
Vatan
15.01.2023 17:09
Ne mağduru kardeşim adam okulda okurken eğitimin parçası staj yapmış bu bir eğitimdir çalışma değil o zaman ilk okula başlama günü sigorta girişi satılsın oh ne guzel  
 
M.Murtaza Yekeayak
15.01.2023 17:06
Milletin parasını tabiki bu milletin evlatlarına vereceksin, vergiyi ödeyen bu millet ancak parayı dağıttığınız başka millet Suriyeli göçmenler atanmış bakan çok yakında bu millet sandıkta akp oy yok  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
1
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
2
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
3
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
4
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
6
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
7
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü
﻿Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü
﻿Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.