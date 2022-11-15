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Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken ve kısa bir süre önce Herson Ukrayna kontrolüne geçmişken, Putin’i kızdıracak yeni bir karar daha alındı. 193 üyeli BM Genel Kurulu, Rusya’nın Ukrayna içerisinde veya Ukrayna’ya karşı her türlü uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu tutulmasının talep edildiği kararı oyladı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 00:06
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BM Genel Kurulu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul edildi

Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
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94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı. Rusya, Çin, İran ve Suriye karara karşı oy kullanan üye ülkeler arasında yer aldı.

SİYASİ AĞIRLIĞA SAHİP BİR KARAR

Kararda, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan ve zarar, ölüm veya yaralanmaların tazminine yönelik uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısı yapılıyor. BM Genel Kurulunun kararları yasal olarak bağlayıcılık taşımasa da siyasi ağırlığa sahip. 

KARAR, UKRAYNA'NIN HERSON'U KONTROL ALMASININ ÜZERİNE DENK GELDİ

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Ganna Malyar, Rus güçlerin kısa bir süre önce çekildiği Herson kentinin tamamen Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğunu söyledi. Malyar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Herson’da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulundu. Herson’daki Bağımsızlık Meydanı’nda toplanan vatandaşlarla buluştuğunu kaydeden Malyar, kentin tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını kaydetti.

TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Malyar, Rus güçlerini savaş suçu işlemekle suçladı. Herson halkının işgal boyunca çok zorluklar çektiğini belirten Malyar, kentin merkezi ve çevresinde mayın temizleme çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. Malyar, “Şehirdeki durum kontrol altında. Burada elektrik ve internet bağlantısı altyapılarının yenilenmesi gerekiyor. Çok sayda mayın döşenmiş idari bina olduğu için bunların mayınlardan temizlenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

ANTONİVSKİY KÖPRÜSÜ’NÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Dnipro Nehri’nin sol yakasına çekilen Rus kuvvetlerinin, Ukrayna güçlerinin nehrin karşı yakasına geçmesini engellemek için ağır hasar verdiği iddia edilen Antonovskiy Köprüsü görüntülendi.

Antonovskiy Köprüsü, Herson kenti merkezinden Kırım’a giden tek geçiş güzergahı olarak biliniyor. Uzunluğu yaklaşık 1370 metre olan Antonovskiy Köprüsü, 3 gün önce meydana gelen patlama nedeniyle büyük zarar gördü. Köprünün ortasındaki bazı kirişlerin yıkılarak nehre düştüğü anlaşılıyor. Dnipro’nun sağ yakasından sol tarafına geçiş için yaklaşık 70 kilometre civarında başka bir köprü bulunmuyor. (AA)

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yerli milli
15.11.2022 00:12
BM de israil hakkında her türlü karar alındı. ne oldu? fos. adamın veto hakkı var.  
 
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