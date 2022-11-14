BM Genel Sekreteri Guterres'ten Taksim saldırısına kınama

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Guterres, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini iletti.
Saldırıyı güçlü bir şekilde kınayan Guterres, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
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