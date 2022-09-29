29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanı'ndan flaş açıklama: Daha fazla güç ve silah göndereceğiz!

Dışişleri Bakanı'ndan flaş açıklama: Daha fazla güç ve silah göndereceğiz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Denizli'de yaptığı açıklamada "Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyaçları varsa karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 18:36
Takip Et

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler sonrası adaya daha fazla güç göndereceklerini söyledi

Dışişleri Bakanı'ndan flaş açıklama: Daha fazla güç ve silah göndereceğiz!
+
Aa
-

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Gençlik Buluşması’nda yaptığı açıklamada Kıbrıs Türklerini korumak için gereken adımların atılacağını belirterek "Oraya daha fazla güç göndereceğiz, silah olarak da ne ihtiyaçları varsa karşılayacağız" dedi.

“KARŞIMIZA DÜNYA DA DİKİLSE HAKKIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Karşımıza dünya da dikilse Kıbrıs’ta, Ege’de Doğu Akdeniz’de hakkımızı, hukukumuzu korumaya devam edeceğiz. Ve bu konuda da kararlıyız.

ABD, Rum Kesimi‘ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Neymiş, ‘Kara para aklama konusunda iş birliği yapmış’ ve bunu ödüllendirmek için bu uygulama yapılmış. Silah dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu? Para verin. İhtiyaçları da var. Bu silahı kime karşı vereceksiniz?

Biz de ne yapacağız; Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız."

"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI DURAMAYIZ"

Bakan Çavuşoğlu Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmesiyle ilgili bu sabah yaptığı açıklamada da "Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı şekilde silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ederken, biz de elimiz kolumuz bağlı kalmayız, biz de gerekli tedbirleri alacağız. ABD tarafsızlık politikasını bozarak Yunanistan lehine adımlar atıyor. Geçmişte denge politikası izliyordu. Ayrıca Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu 1 yıllığına kaldırdı.”

“GARANTÖR ÜLKE OLARAK GEREKLİ TAKVİYELERİ YAPACAĞIZ”

 Dolayısıyla garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerekli takviyeleri yapacağız. Gerek Ege’de gerek Kıbrıs’ta biz de kendi güvenliğimiz tesis etmek için ve Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacağız" demişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adem
29.09.2022 19:14
Bu bir siyasi patinajdır, onlar adaları silahlandırdılar ben de Kıbrıs silahlanďırıyorum demektir.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Çin'den Japonya'ya 'anlaşmazlıkları yönetme' mesajı
﻿Çin'den Japonya'ya 'anlaşmazlıkları yönetme' mesajı
﻿Çin'den Japonya'ya 'anlaşmazlıkları yönetme' mesajı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Bakan Akar Şırnak’ta
﻿Bakan Akar Şırnak’ta
﻿Bakan Akar Şırnak’ta
﻿Karaman’da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
﻿Karaman’da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
﻿Karaman’da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.