Bodrum'a gidemeyenler oraya gidiyor. İstanbul'un yanı başındaki tatil cenneti

Marmara Denizi kıyısında yer alan bu tatil cenneti, temiz plajları ve ferah atmosferi ile misafirlerine huzurlu bir tatil deneyimi sunuyor.

Çınarcık, sakin ve huzurlu bir tatil arayanlar için ideal bir destinasyon. Burada konaklama seçenekleri oldukça çeşitli; lüks otellerden butik pansiyonlara kadar birçok farklı alternatif bulunuyor. Ayrıca bölgede lezzetli deniz ürünleri ve yöresel lezzetlerin tadına bakabileceğiniz restoranlar da mevcut.

Tarihi dokusuyla da dikkat çeken Çınarcık, Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıları ve antik kalıntılarıyla tarih tutkunlarını cezbediyor. Ayrıca çevrede bulunan doğa yürüyüşü rotaları ve trekking parkurları da doğa severler için harika bir deneyim sunuyor.

İstanbul'a yakınlığı ve kolay ulaşım imkanlarıyla da dikkat çeken Çınarcık, hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. Eğer siz de Bodrum'a gidemeyenlerden biriyseniz, rotanızı Çınarcık'a çevirerek unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

Çınarcık hakkında kısa kısa;

Çınarcık, Yalova ilinin bir ilçesidir. Yalova'nın merkez dışındaki en büyük ilçesidir. Kış aylarında nüfusu yaklaşık 13.000 iken, yaz aylarında bu sayı bazen 300.000'i geçebilmektedir.

Yalova Çınarcık Neyi Meşhur?

Tertemiz havası ve yemyeşil doğası ile Yalova'nın en popüler ilçeleri arasındadır. Çınarcık gezisinde mutlaka görmeniz gereken başlıca yerler; Erikli Yaylası, Delmece Yaylası, Dipsiz Göl, Karlık Yaylası, Çaldere Şelalesi, Kent Ormanı, Tarihi Kilise ve Çınarcık Merkez Camisi'dir.