25 ülkeye ihracat yapan Gaziantep merkezli dev firma iflas etti! Yüzlerce işçi işsiz kaldı

Kaynak: merhabahaber.com
25 ülkeye ihracat yapan Gaziantep merkezli dev firma iflas etti! Yüzlerce işçi işsiz kaldı

Gaziantep 5.Organize’de bulunan Haksan şirketler grubu bünyesinde iş yapan Folyopak Ambalaj iflas etti.

Merhabahaber'de yer alan bilgilere göre, ekonomik kriz son günlerde Türkiye'de daha derinden hissedilmeye başladı. Son olarak sektöründe lider olan Türk ambalaj firmasının iflas ettiği bildirildi. . Bahsi geçen bu firma Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini yürütmekteydi.

iflasssss.jpg

24.000 METREKAREDE ÜRETİM YAPIYORDU

Toplam 24.000 metrekare kapalı alana sahip olan dev fabrikada üretim yapan Folyopak Ambalaj'ın iflasına ambalaj dünyası şaşırdı. Üretilen ambalajların büyük kısmının ise 25 ülkeye ihraç edildiği söyleniyor.

fff.jpg

ggg.jpg

Üretimi yapılan başlıca ürünler, çöp torbası, taşıma poşetleri, bakkaliye torbası, omuz askılı elbise torbası, ikaz şeridi, palet örtüsü, ve laminasyonluk film olarak dikkat çekiyor. Firma aynı zamanda 800 ton geri dönüşümden granül üretimi gerçekleştiriyordu.

hhhh.jpg

ppp.jpg

İlgili Haberler
Tarhanaya lezzet katan tüyo. 1 kaşık eklenmesi gereken baharatmış
Tarhanaya lezzet katan tüyo. 1 kaşık eklenmesi gereken baharatmış
Bodrum'a gidemeyenler oraya gidiyor. İstanbul'un yanı başındaki tatil cenneti
Bodrum'a gidemeyenler oraya gidiyor. İstanbul'un yanı başındaki tatil cenneti
Airfryer'da çıtır çıtır lezzetli tavuk yapmanın yolu : İşte püf noktaları
Airfryer'da çıtır çıtır lezzetli tavuk yapmanın yolu : İşte püf noktaları
Şüphe kurdu 3 burç : Onlarla arkadaşlık kurmak gerçekten imkansız
Şüphe kurdu 3 burç : Onlarla arkadaşlık kurmak gerçekten imkansız
Uyumadan önce 11 adet zeytin yemenin şaşırtan etkisi. Bakın ne oluyor
Uyumadan önce 11 adet zeytin yemenin şaşırtan etkisi. Bakın ne oluyor
Bursa’da sıcaktan bunalanların ilk adresi belli oldu. Akın akın gidiyorlar
Bursa’da sıcaktan bunalanların ilk adresi belli oldu. Akın akın gidiyorlar
Yatırım için oraya akın başladı : İşte İstanbul'dan sonra en çok talep gören il
Yatırım için oraya akın başladı : İşte İstanbul'dan sonra en çok talep gören il
Tek malzemeli doğal formül - bakliyat böceklenmesini durduruyor
Tek malzemeli doğal formül - bakliyat böceklenmesini durduruyor
Asma yaprağı nasıl saklanır? Asma yaprağı böyle saklanırsa yıl boyunca bozulmuyor
Asma yaprağı nasıl saklanır? Asma yaprağı böyle saklanırsa yıl boyunca bozulmuyor
Resimde hangi sayılar var? 100 kişiden sadece 1'i doğru cevabı bulabildi
Resimde hangi sayılar var? 100 kişiden sadece 1'i doğru cevabı bulabildi
Son Haberler
Aysel Özgan'dan gümüş madalya
Aysel Özgan'dan gümüş madalya
NATO 30 Ağustos paylaşımını değiştirdi. Çok konuşulacak detay
NATO 30 Ağustos paylaşımını değiştirdi. Çok konuşulacak detay
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike. Maccabi Tel Aviv ile ilgili flaş iddia
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike
Ankara Polatlı'da Yavru köpeği dirgenle öldüren adam gözaltına alındı
Ankara Polatlı'da Yavru köpeği dirgenle öldüren adam gözaltına alındı
Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu