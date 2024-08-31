25 ülkeye ihracat yapan Gaziantep merkezli dev firma iflas etti! Yüzlerce işçi işsiz kaldı

Merhabahaber'de yer alan bilgilere göre, ekonomik kriz son günlerde Türkiye'de daha derinden hissedilmeye başladı. Son olarak sektöründe lider olan Türk ambalaj firmasının iflas ettiği bildirildi. . Bahsi geçen bu firma Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini yürütmekteydi.

24.000 METREKAREDE ÜRETİM YAPIYORDU

Toplam 24.000 metrekare kapalı alana sahip olan dev fabrikada üretim yapan Folyopak Ambalaj'ın iflasına ambalaj dünyası şaşırdı. Üretilen ambalajların büyük kısmının ise 25 ülkeye ihraç edildiği söyleniyor.

Üretimi yapılan başlıca ürünler, çöp torbası, taşıma poşetleri, bakkaliye torbası, omuz askılı elbise torbası, ikaz şeridi, palet örtüsü, ve laminasyonluk film olarak dikkat çekiyor. Firma aynı zamanda 800 ton geri dönüşümden granül üretimi gerçekleştiriyordu.