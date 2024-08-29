Uyumadan önce 11 adet zeytin yemenin şaşırtan etkisi. Bakın ne oluyor

Özellikle 11 adet zeytin tüketmenin vücut üzerindeki etkileri oldukça dikkat çekicidir.

Ensonhaber'deki bilgilere göre; Zeytin ağacının bir meyvesi olan ve Türklerin sevdiği bir lezzet olan zeytin, kahvaltılarda yer bulur.

Zeytinin insan sağlığına faydası, çekirdekleri ve yaprakları dahil inanılmazdır.

Özellikle Akdeniz bölgemizde yetişen ve tadına doyum olmayan zeytini sabahtan ziyade uyumadan önce tüketmek tavsiye ediliyor.

Bunun hem inanç hem de sağlık açısından faydaları dikkat çekiyor.



Yiyip uyuyun

Batıl bir inanca göre, genç kızların uyumadan önce 11 adet zeytin yemesi rüyalarında evleneceği kişiyi görmesini sağlıyor.

Kimisi buna inanmasa da, bir gelenek olarak denenmek istenebiliyor.

Öte yandan ise geceleri zeytin yemek sindirimi kolaylaştırıyor ve metabolizmayı destekliyor.