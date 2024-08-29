Uyumadan önce 11 adet zeytin yemenin şaşırtan etkisi. Bakın ne oluyor

Kaynak: ensonhaber.com
Uyumadan önce 11 adet zeytin yemenin şaşırtan etkisi. Bakın ne oluyor

Uyumadan önce zeytin yemenin şaşırtan etkileri üzerine yapılan araştırmalar, zeytin tüketiminin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır.

Özellikle 11 adet zeytin tüketmenin vücut üzerindeki etkileri oldukça dikkat çekicidir.

Ensonhaber'deki bilgilere göre; Zeytin ağacının bir meyvesi olan ve Türklerin sevdiği bir lezzet olan zeytin, kahvaltılarda yer bulur.

Zeytinin insan sağlığına faydası, çekirdekleri ve yaprakları dahil inanılmazdır.

Özellikle Akdeniz bölgemizde yetişen ve tadına doyum olmayan zeytini sabahtan ziyade uyumadan önce tüketmek tavsiye ediliyor.

Bunun hem inanç hem de sağlık açısından faydaları dikkat çekiyor.

thumbs-b-c-1aead3cf2d8928c08e60c7a188d87ecd.jpg


Yiyip uyuyun

Batıl bir inanca göre, genç kızların uyumadan önce 11 adet zeytin yemesi rüyalarında evleneceği kişiyi görmesini sağlıyor.

Kimisi buna inanmasa da, bir gelenek olarak denenmek istenebiliyor.

Öte yandan ise geceleri zeytin yemek sindirimi kolaylaştırıyor ve metabolizmayı destekliyor.

İlgili Haberler
Bursa’da sıcaktan bunalanların ilk adresi belli oldu. Akın akın gidiyorlar
Bursa’da sıcaktan bunalanların ilk adresi belli oldu. Akın akın gidiyorlar
Yatırım için oraya akın başladı : İşte İstanbul'dan sonra en çok talep gören il
Yatırım için oraya akın başladı : İşte İstanbul'dan sonra en çok talep gören il
Tek malzemeli doğal formül - bakliyat böceklenmesini durduruyor
Tek malzemeli doğal formül - bakliyat böceklenmesini durduruyor
Asma yaprağı nasıl saklanır? Asma yaprağı böyle saklanırsa yıl boyunca bozulmuyor
Asma yaprağı nasıl saklanır? Asma yaprağı böyle saklanırsa yıl boyunca bozulmuyor
Resimde hangi sayılar var? 100 kişiden sadece 1'i doğru cevabı bulabildi
Resimde hangi sayılar var? 100 kişiden sadece 1'i doğru cevabı bulabildi
NOW TV'den iddialı başlangıç. Kızıl Goncalar'a katılan yeni karakterler belli oldu
NOW TV'den iddialı başlangıç. Kızıl Goncalar'a katılan yeni karakterler belli oldu
Son Haberler
Ordu'da pompalı tüfekli kavga
Ordu'da pompalı tüfekli kavga
Sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmaya çalışan 4 kişiden 2'si boğuldu
Sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmaya çalışan 4 kişiden 2'si boğuldu
Immobile affetmedi. Beşiktaş maça hızlı başladı
Beşiktaş maça hızlı başladı
Dev Türk bayrağı açıldı. Beşiktaş sahaya 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' tezahüratıyla çıktı
Beşiktaş sahaya 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' tezahüratıyla çıktı
UEFA harekete geçti. Galatasaray'ı yıkacak ceza yolda
Galatasaray'ı yıkacak ceza yolda