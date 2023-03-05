5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaçak inşaata kaçak beton cezası sadece 1295 lira. Belediye başkanı bile isyan etti

Kaçak inşaata kaçak beton cezası sadece 1295 lira. Belediye başkanı bile isyan etti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kaçak inşaatlara kaçak beton verenlere uyguladıkları para cezasının miktarının düşüklüğüne isyan etti. Aras, “inanamayanlar için yazıyla da yazayım, 1295 TL” dedi. Bu cezayı öğrenenler de "böyle mi betondan mezarların önüne geçilecek" diye tepki gösterdi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 15:47
Takip Et

Bodrum'da kaçak inşaata kaçak beton cezası 1295 TL

Kaçak inşaata kaçak beton cezası sadece 1295 lira. Belediye başkanı bile isyan etti
+
Aa
-

Depremin ardından birçok kişi evlerini kontrol ettirmek için belediyelere ve ilgili kurumlara başvuru yapmaya başladı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem bölgesinde ise denetimsiz inşaatlar devam ediyor.

Bodrum Yaka’daki bir kaçak inşaata verilen kaçak beton cezasıyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, cezai müeyyideye isyan etti. Aras, “Kesebildiğimiz ceza ne kadar biliyor musunuz? 1295 TL! İnanamayanlar için yazıyla da yazayım, bin iki yüz doksan beş TL.” dedi.

“ADALET DÜŞMANLARI BODRUM’U TAHRİP ETMEYE DEVAM EDİYOR”

Aras, yıkım işlemlerinin hemen gerçekleşmediğini belirterek, “Savcılık süreci, dava süreci, yürütmeyi durdurma vs. derken, mühürlemiş olmamıza rağmen inşaata devam ediliyor ve bu suçun cezası da caydırıcı olmadığı için hak, hukuk, adalet düşmanları Bodrum’u tahrip etmeye devam ediyor” dedi.

“GERÇEKLERİ OLDUĞU GİBİ GÖRÜN”

Yıkılan binaların ardından insanların belediyeyi bastığını söyleyen Aras, “Ayrıca, devam eden inşaat projelerinin videolarını sosyal medya hesaplarında “yetkililer izin verdikçe Bodrum mahvoluyor vs.” gibi cümleler eşliğinde yayınlayanlar, o yetkililerin kimler olduğunu da Belediyemizden resmi olarak talep ederek yayınlamalılar ki sizler, gerçekleri gösterilmeye çalışıldığı gibi değil, olduğu gibi görün” dedi.

“BODRUM’DA 6 BİN KAÇAK YAPI VAR”

Bodrum’da 6 bin civarında kaçak yapının olduğunu da açıklayan Aras, Facebook hesabından şunları kaydetti:

“Çünkü, geçmiş yıllarda yapılan planlamalarla, verilen imarlarla, katledilmeye uygun hale getirilen doğal alanlar, pandemi salgını sonrasında patlayan talep ve buna bağlı rant patlaması nedeniyle betona boğuldular, halen boğulmaya devam ediyorlar. Bugün Bodrum’da yıkılması gereken 6 bin civarındaki kaçak yapıyı ise bir anda yıkabilmek için dışarıdan yıkım hizmeti alsak, ortaya çıkacak maliyet Belediyemizin yıllık bütçesinin 3 katını geçiyor. Özetle, ülkemizde her alanda şart haline gelmiş olan değişim, imar konusu için de şart. O güne kadar da biz, kanunlar çerçevesinde elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
1
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
2
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
3
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
4
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
5
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
6
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
7
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿11 Nisan Stadı'ndaki TFF 2. Lig maçı 11-0 bitti
﻿11 Nisan Stadı'ndaki TFF 2. Lig maçı 11-0 bitti
﻿11 Nisan Stadı'ndaki TFF 2. Lig maçı 11-0 bitti
﻿Deprem bölgesi için fırtına uyarısı
﻿Deprem bölgesi için fırtına uyarısı
﻿Deprem bölgesi için fırtına uyarısı
﻿Bodrum'da Altay yağmura tutuldu
﻿Bodrum'da Altay yağmura tutuldu
﻿Bodrum'da Altay yağmura tutuldu
﻿Kahramanmaraş’ta deprem
﻿Kahramanmaraş’ta deprem
﻿Kahramanmaraş’ta deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.