Kaçak inşaata kaçak beton cezası sadece 1295 lira. Belediye başkanı bile isyan etti

Depremin ardından birçok kişi evlerini kontrol ettirmek için belediyelere ve ilgili kurumlara başvuru yapmaya başladı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem bölgesinde ise denetimsiz inşaatlar devam ediyor.

Bodrum Yaka’daki bir kaçak inşaata verilen kaçak beton cezasıyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, cezai müeyyideye isyan etti. Aras, “Kesebildiğimiz ceza ne kadar biliyor musunuz? 1295 TL! İnanamayanlar için yazıyla da yazayım, bin iki yüz doksan beş TL.” dedi.

“ADALET DÜŞMANLARI BODRUM’U TAHRİP ETMEYE DEVAM EDİYOR”

Aras, yıkım işlemlerinin hemen gerçekleşmediğini belirterek, “Savcılık süreci, dava süreci, yürütmeyi durdurma vs. derken, mühürlemiş olmamıza rağmen inşaata devam ediliyor ve bu suçun cezası da caydırıcı olmadığı için hak, hukuk, adalet düşmanları Bodrum’u tahrip etmeye devam ediyor” dedi.

“GERÇEKLERİ OLDUĞU GİBİ GÖRÜN”

Yıkılan binaların ardından insanların belediyeyi bastığını söyleyen Aras, “Ayrıca, devam eden inşaat projelerinin videolarını sosyal medya hesaplarında “yetkililer izin verdikçe Bodrum mahvoluyor vs.” gibi cümleler eşliğinde yayınlayanlar, o yetkililerin kimler olduğunu da Belediyemizden resmi olarak talep ederek yayınlamalılar ki sizler, gerçekleri gösterilmeye çalışıldığı gibi değil, olduğu gibi görün” dedi.

“BODRUM’DA 6 BİN KAÇAK YAPI VAR”

Bodrum’da 6 bin civarında kaçak yapının olduğunu da açıklayan Aras, Facebook hesabından şunları kaydetti:

“Çünkü, geçmiş yıllarda yapılan planlamalarla, verilen imarlarla, katledilmeye uygun hale getirilen doğal alanlar, pandemi salgını sonrasında patlayan talep ve buna bağlı rant patlaması nedeniyle betona boğuldular, halen boğulmaya devam ediyorlar. Bugün Bodrum’da yıkılması gereken 6 bin civarındaki kaçak yapıyı ise bir anda yıkabilmek için dışarıdan yıkım hizmeti alsak, ortaya çıkacak maliyet Belediyemizin yıllık bütçesinin 3 katını geçiyor. Özetle, ülkemizde her alanda şart haline gelmiş olan değişim, imar konusu için de şart. O güne kadar da biz, kanunlar çerçevesinde elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.”