Şener Üşümezsoy Bolu depremi sonrası kırılması beklenen riskli fay hattını açıkladı. Düzce depreminin yerini 1 yıl önceden bilmişti

Erman Çimen - Yeniçağ Özel

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından Türkiye’nin çeşitli yerlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor.

BOLU DEPREMİ BÖLGEYİ SALLADI

Bugün saat 13.55'te de merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 8 km derinliğinde meydana gelirken, deprem Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'dan da hissedildi.

Söz konusu depremle ilgili ünlü deprem uzmanı Prof. Şener Üşümezsoy’dan kritik bir açıklama daha geldi.

12 KASIM DEPREMİNİ UZANIMI

Bugünkü depremin 12 Kasım depreminin uzanımı olduğunu söyleyen Prof. Üşümezsoy; “17 Ağustos 1999 depremi 12 Kasım Düzce depremini tetikledi. 12 Kasım depreminin devamı ise 23 Kasım 2022 6'lık Gölyaka depremiydi. Ve yine 12 Kasım 1999 depreminin uzanımı bugünkü 4.7 lik deprem oldu. Bölgede riskli faylar Çilimli ve Yığılca fayları fakat bu 4.7'nin o faylarla alakası yok” ifadelerini kullandı.

Prof. Şener Üşümezsoy’un açıklamaları şöyle:

“Bu depremlerden sonra Bolu kuzeyinde, Düzce'nin doğusunda olan deprem, insanları acaba Maraş depremlerinin etkisi mi diye düşündürdü. Tam tersi depremleri takip ettiğimiz zaman 12 Kasım 1999'da olan deprem 17 Ağustos depreminin devamıydı ve bu depremin kırıldığı yerden yani Elmacık dağının hemen kuzey kenarında Düzce ovasının güney kenarındaki fay burada 40 km - 40 km kırılarak 20 km derinlikte 7'nin üzerinde deprem yaptı. Çünkü 20 km’den fazla derinlikteydi. Atımı ise 5 metreden fazla miktarda yırtılmıştı.

Bunun devamında 2022 yılındaki Karadere fayının devamındaki Gölyaka bölümü, Düzce ovasının doğu kenarındaki fay kırılarak Çilimli'ye doğru bir stres yüklemişti. Aynı bu Düzce ovasının bu sefer doğu kesiminde olan deprem de 12 Kasım 1999'da kırılan fayın doğusunda kalan fay hattı, bir kolu doğuya doğru Elmacık dağının doğu kenarından Bolu'ya doğru bağlanmakta.

"ÇİLİMLİ FAYI VE BOLU'NUN KUZEYİNDE STRES VAR"

Diğer kenarı ise Elmacık dağının doğusundan kuzeye doğru giden Bolu'yu kuzeyden çeviren fay hattına doğru gitmektedir. Bu deprem de o fayın üzerinde olan bir depremdir. 5’lik bir depremde 3 km çapında bir yırtılma olur, 6lık depremde 10X10 100 km’lik bir düzlem yırtılır, 7'lik depremde ise 20x50 1000 km karelik bir fay yırtılacaktır. Bu boyutuyla bakıldığı zaman buradaki 7'lik deprem için görülen fayların uzunlukları yeterli değildir.

Bu anlamda Düzce güneyinde 12 Kasım 1999'da 50 km fay kırılarak 7 üzerinde bir deprem yapmış, burada bunun doğusundaki Bolu'ya giden kesimde fay 10 km'den kısadır. Kuzeydeki Bolu'nun kuzeyine giden hatta ise yani Sunnice dağının doğusunda bunun kuzeyine giden kesimde ise böyle büyük bir risk doğuracak konum yoktur. O bölgede Çilimli fayında ve Bolu'nun kuzeyindeki kesimde stresler görünmektedir.”