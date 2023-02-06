Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, saat 20.43’te merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntının ardından açıklamalarda bulundu.

Marmaris’te 7 büyüklüğünde deprem oluşabilir

Prof. Dr. Üşümezsoy, “Rodos’tan belli bir eğik açı ile dalması sonucu büyük bir yırtılmaya neden olmuş. Geniş bir alanda yırtılmayı sağlamış. Japonya’daki yırtılmaların küçük bir boyutudur. 60 km’ye ilerlemiş olması, Marmaris’in altına gitmesi 7’lik deprem oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Prof. Üşümezsoy, yukarıdaki haritada yer alan noktaların meydana gelen depremlerin derinliğini gösterdiğini söyledi.

Bölgede sıkıştırma var!

Marmaris’in güneyinde sıkıştırma olduğunun altını çizen Üşümezsoy, “Marmaris’in güneyinde sıkıştırma oluyor. Bu deprem, 5,4’lük buradaki sıkıştırmalı ve yanal hareketin kombinasyonunda olan bir deprem… Daha önce iyimser dedik ama burada 7’lik bir deprem olduğunu söylemiştik, bölgede bir sıkıştırma var” dedi.

Prof. Üşümezsoy, yukarıdaki haritada yer alan noktaların meydana gelen depremlerin derinliğini gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un açıklamaları şöyle:

• Geçen haftalarda, Girit, Rodos, Fethiye hattında olan depremleri görmüştük. Akdeniz’de saatin tersine dönmesiyle yani Güney Doğu’ya doğru bu hattın dönmesiyle, Bodrum ve Marmaris güneyi, Kuşadası’nın açılmasının gerçekleştiğini vurgulamıştık.

• O depremlerde, Rodos’un Güney Doğu’ya hareket etmesi sonucu Bodrum ve bölgesinin açıldığını ama bu hareketin Akdeniz’in Rodos altına doğru dalması sürecinde Rodos’un kuzeyinde de bir sıkıştırma oluşturduğu görülüyor. Yani Marmaris’in Rodos’la deniz içerisindeki fay hattına doğru bindirmesiyle oluşmuş bir depremdir. Ancak az bir miktarda da yanal kayma gözüküyor.

• Marmaris’in güneyinde sıkıştırma oluyor. Bu deprem, 5,4’lük, buradaki sıkıştırmalı ve yanal hareketin kombinasyonunda olan bir deprem… Daha önce iyimser dedik ama burada 7’lik bir deprem olduğunu söylemiştik, bölgede bir sıkıştırma var.

Japonya’daki gibi okyanusal deprem oluşabilir

• Bu deprem aslında derinde, esas olarak Rodos, Fethiye, Girit fayının derin kesiminde olan bir depremdir. Marmaris’in 60 km derinliğinde meydana gelmiştir deprem. Marmaris’in güneyindeki hatta gözükmesine rağmen, derindeki dalma düzleminin altında olmuştur.

• Bu fayın derinliği Rodos’un altından dalarak, Bodrum’a dalarak fay düzleminin altında olan bir kırılma. Bir dilim haline aşağı doğru eğik açı ile dalıyor. Zaman zaman ilerlemesi ile depremler oluşuyor. Girit, Rodos heykelinde oluşan kırılma ile deprem meydana gelmiş. Rodos’tan başlayıp, belli bir eğik açı ile 60 km derinlikte olmuştur.

• Böyle olunca Rodos’tan belli bir eğik açı ile dalması sonucu büyük bir yırtılmaya neden olmuş. Geniş bir alanda yırtılmayı sağlamış. Japonya’daki yırtılmaların küçük bir boyutudur. 60 km’ye ilerlemiş olması, Marmaris’in altına gitmesi 7’lik deprem oluşturabilir.