Şener Üşümezsoy Büyük İstanbul Depremi açıklaması yaptı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ülkemizde meydana gelen büyük depremlerin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken yeni açıklamalarda bulundu.

Özellikle de İstanbul depremi ile ilgili korkunç senaryolar ortaya çıkarken ve Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Celal Şengör her geçen dakika İstanbulluları uyarırken İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem beklendiği şeklindeki yorumlara ilişkin Üşümezsoy, İstanbul depremi ile ilgili aynı fikirde olmadığını söyledi.

“BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ FİKRİNİ ATAN PROFESÖR BİLE HATASINI KABUL ETTİ”

İstanbul'da önümüzdeki yıllarda 6.5 şiddetinde bir depremin gerçekleşme ihtimalinin yüzde 1-2 civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "'Büyük İstanbul Depremi' fikrini ortaya atan ABD'li jeofizik uzmanı Ross Stein dahi hatalı açıklamalarını kabul edip, 6.5 şiddetinde bir depremin o da ancak yüzde 1-2 ihtimalle olabileceğini ifade ediyor ancak Türkiye'deki bazı profesörler ilk açıklamayı baz alıp bu yeni açıklamaları görmezden geliyorlar" dedi.

İSTANBUL’DA BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

Silivri-Yeşilköy arasındaki 50 km'lik kırılmayan fay ilgili de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy, "Bu fay bahsedilen kadar büyük bir deprem üretmez çünkü çok sığ. Derinlik 7 km. Fakat orada fay iki parça, birbirleriyle bağlantılı değil, atlamış faylar. Dolayısıyla bunlar bir seferde kırılmaz. İkinci fay dediğimiz Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki fay aktif değil" ifadelerini kullandı.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Kırım'dan gelen tatar bir ailenin çocuğu olan profesör, 1964-1969 yıllarında Pertevniyal Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamladı ve 1991'te profesör oldu. Almanya'da bir üniversitede de öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bir dönem MTA'da da görev aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Şener Üşümezsoy, deprem konusundaki çalışmalarıyla tanındı. Özellikle 17 Ağustos 1999 İstanbul depreminin ardından deprem konusunda halkı bilgilendirmek için çaba harcadı. İstanbul Üniversitesi'nde görevli bir öğretim üyesiyle evlendi.

İstanbul Depremi ve Türkiye'deki deprem kuşakları üzerine yayınlanmış pek çok bilimsel makalesi bulunan ismin üç kitabı yayınlanmıştır. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, aynı zamanda Ulusal Parti İdeolojik Büro Başkanı'dır. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve Kenya'da yapılan "Tropytürk" yarışmasına katıldı. Nisan 2013 tarihinde Show TV'de yayınlanan "Ben Burdan Atlarım" yarışmacıları arasındadır.