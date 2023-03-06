Şener Üşümezsoy’un açıklamaları gündeme oturdu. İstanbul'da deprem olmayacak

Kahramanmaraş'taki depremler 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu, 45 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti yüz binlerce bina yıkıldı.

Deprem felaketinin ardından olası İstanbul depremi hakkında birçok açıklama yapıldı. Adeta bir İstanbul seferberliği içerisine girilirken bazı uzmanlar İstanbul'da her an 7'den büyük bir depremin gerçekleşebileceğini söylerken bazı uzmanlar da 2045'e kadar kentte büyük bir deprem yaşanmayacağını iddia etti.

Gazeteci Melis Güvenç'in YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul için gereksiz korku ve panik yaratıldığını söyleyen Prof. Üşümezsoy, kentte büyük bir depremin olma ihtimalini yüzde 1 olarak değerlendirdi.

Prof. Üşümezsoy, "İstanbul için gereksiz bir korku ve panik yaratıldı. 10 yıl içerisinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem olması yüzde 1 ihtimal" ifadelerini kullandı.

BATAKLIK ÜZERİNE EV YAPILIYOR

İstanbul'da gerçekleşecek olası bir büyük depremin büyüklüğünün 6.5'i geçmeyeceğini söyleyen Prof. Üşümezsoy bazı ilçelere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü bölgesinde 6.5'luk bir deprem 8 şiddetinde hissedilecek. Büyük heyelanlara sebep olacak. Kimsenin evinden bu panikle taşınmasına gerek yok ancak hâlâ Ataköy ve Avcılar'a bataklık üzerine gökdelenler yapılıyor. Buralara taşınmayın."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan yıkımlar sonrası İstanbul'da başladığı iddia edilen deprem göçünü yorumlayan Prof. Üşümezsoy, kentte gereksiz korku ve panik yaratıldığının altını çizdi.