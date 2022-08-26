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Emekliye Promosyon işkencesi. Bankanın önünde saatlerce bekledi.

Bankaların promosyon savaşına girişmesinin ardından emekliler banka önlerinde saatlerce bekliyorlar. Bankaların 1 Ağustos'a kadar taşıma işlemlerini yapacaklarını açıklamasından ardından banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu ve işkenceye dönüştü

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 13:04
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Bolu'da 7 Bin 500 lira promosyon almak için kuyruğa girenler saatlerce sıra bekledi

Emekliye Promosyon işkencesi. Bankanın önünde saatlerce bekledi.
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Promosyon almak için bankalara gelenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Bolu’da 7 bin 500 lira promosyon alabilmek için bankaların önünde sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. Bankaların mesai saatinden önce sıraya giren ancak işlem yaptıramayanlar, şansını denemeye devam etti.

Bolu'da bankaların promosyon ücretlerini 7 bin 500 liraya kadar çıkarmasıyla birlikte emekli vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bankaların önünde sıraya girdi. Mesai saatinden önce maaş hesabını değiştirecekleri bankalara gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Bankaların vatandaşları 10'arlı gruplar halinde içeriye alması sebebiyle bütün gün sırada bekleyen ancak işlem yaptıramayanlar şanslarını ikinci günde de denemeye devam etti. Sırada beklemekten yorulan bazı emekliler bankanın yakınında oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

İKİ GÜNDÜR BANKADAN İŞLEM YAPTIRAMADI

2 gündür promosyon alabilmek için sıraya giren Edip Özyancak (69), “Dün sabah geldim. Sıra almıştım. Geri iade ettiler. Bugün yeniden alacağım. Saat 08.00'de geldim. Burada 7 bin 500 lira para veriyorlar. Onun için geldim, işlem yaptırmaya çalışıyorum. Erken geldim ama hala sıra alamadım” dedi.

SABAH 07.00'DE KUYRUĞA GİRDİLER

Emekli Cafer Bozan ise "Bu güzel bir şey ama sıra işi zor. İnşallah herkese sıra gelir. Biz saat 09.00'dan beri bekliyoruz ama saat 07.00'den beri bekleyenler varmış. Sırayı 10'arlı alıyorlardı. Şimdi 2'şerli alıyorlar. Daha işlem yaptıramadık" diye konuştu.

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Garibin çilesi
26.08.2022 14:02
Fakir fukara bu dönem en çok kuyrukta zaman geçirdi  
 
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