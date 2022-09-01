1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Akbank düşürdü İş Bankası zirvede para verdi. Emeklilerde bayram havası. Yarış yeniden başladı

Akbank düşürdü İş Bankası zirvede para verdi. Emeklilerde bayram havası. Yarış yeniden başladı

Türkiye'de emekli promosyon yarışını başlatan Akbank bu yarıştan ilk çekilerek promosyon rakamını düşürürken Türkiye İş Bankası’ndan emeklileri sevindirecek yeni bir haber geldi. Banka, promosyon ücretini 7 bin 500 liraya yükseltti.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 13:12
Takip Et

Akbank emekli promosyonu düşürdü Türkiye İş Bankası yeniden zirveye çıktı. Emeklilerde bayram havası. Yarış yeniden başladı

Akbank düşürdü İş Bankası zirvede para verdi. Emeklilerde bayram havası. Yarış yeniden başladı
+
Aa
-

Türkiye İş Bankası aldıkları maaşla ayı yarısını bile getiremeyen emeklilerin yüzünü güldürecek bir karar aldı. Banka milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon yarışında ücreti zirveye çıkardı.

3 YIL KALACAKLAR

Paramedya’nın haberine göre,1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL’den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 – 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alacak.

7 BİN 500 LİRAYA VARAN PROMOSYON İMKANI

7.500 TL’ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası’na getiren İş Bankası müşterilerine, Pazarama’da geçerli 500 TL’ye varan MaxiPuan da hediye ediliyor.

Ayrıntılı bilgiye https://www.isbank.com.tr/sgk-emeklilerine-ayricaliklar üzerinden ulaşılabiliyor.

BAŞVURU KOLAY VE HIZLI YAPILABİLİYOR

Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan ve maaşında bloke bulunmayan emekliler, şubeye gitmelerine gerek kalmadan İşCep üzerinden emekli maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

ÜCRETSİZ YAPILABİLİYOR

SGK emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan emekliler, emekli promosyon ödemesinin yanı sıra Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT’lerini İşCep ve İnternet Şubesi’nden ücretsiz yapabiliyor.

AKBANK FİYATI DÜŞÜRDÜ

Akbank bu ay başında başlattığı 7 bin 500 liralık promosyon uygulamasına son verdi. Yarından itibaren emekli maaşını taşıyacak emeklilere 2 bin 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak.

Alınan bilgiye göre, 7 bin 500 liralık promosyondan faydalanmak isteyenler bugün saat 16.300’a kadar Akbank şubelerine başvurmaları gerekiyor. Banka saat 16.30’dan sonra işlem kabul etmeyecek. Banka yetkilileri, söz konusu kampanyanın 1 aylık olduğunu belirterek, 31 Ağustos itibariyle 7 bin 500 lira uygulamasının biteceğini söylediler.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Dönme dolap
1.09.2022 13:47
Kotayı dolduran banka çekiliyor dolduramayan fiyatı artırıyor sonunda emr-i hak vaki olup kotalar boşalana kadar o zaman yeni fiyatlarla yeni yüzlere hoşgeldiniz  
 
Emekli
1.09.2022 13:18
Devlet bankalarından çıt çıkmıyor. Yetkililer nerede?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
1
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
2
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
3
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
4
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
5
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
6
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
7
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Erzincan’da asayiş uygulaması
﻿Erzincan’da asayiş uygulaması
﻿Erzincan’da asayiş uygulaması
﻿25 metrelik dev dinozor fosili inşaat sırasında bulundu
﻿25 metrelik dev dinozor fosili inşaat sırasında bulundu
﻿25 metrelik dev dinozor fosili inşaat sırasında bulundu
﻿İstanbul’da PKK operasyonu: 4 tutuklama
﻿İstanbul’da PKK operasyonu: 4 tutuklama
﻿İstanbul’da PKK operasyonu: 4 tutuklama
﻿Erzurum Köprüköy SYDV personel alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV personel alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV personel alacak
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.