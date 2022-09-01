Akbank düşürdü İş Bankası zirvede para verdi. Emeklilerde bayram havası. Yarış yeniden başladı

Türkiye İş Bankası aldıkları maaşla ayı yarısını bile getiremeyen emeklilerin yüzünü güldürecek bir karar aldı. Banka milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon yarışında ücreti zirveye çıkardı.

3 YIL KALACAKLAR

Paramedya’nın haberine göre,1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL’den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 – 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alacak.

7 BİN 500 LİRAYA VARAN PROMOSYON İMKANI

7.500 TL’ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası’na getiren İş Bankası müşterilerine, Pazarama’da geçerli 500 TL’ye varan MaxiPuan da hediye ediliyor.

Ayrıntılı bilgiye https://www.isbank.com.tr/sgk-emeklilerine-ayricaliklar üzerinden ulaşılabiliyor.

BAŞVURU KOLAY VE HIZLI YAPILABİLİYOR

Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan ve maaşında bloke bulunmayan emekliler, şubeye gitmelerine gerek kalmadan İşCep üzerinden emekli maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

ÜCRETSİZ YAPILABİLİYOR

SGK emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan emekliler, emekli promosyon ödemesinin yanı sıra Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT’lerini İşCep ve İnternet Şubesi’nden ücretsiz yapabiliyor.

AKBANK FİYATI DÜŞÜRDÜ

Akbank bu ay başında başlattığı 7 bin 500 liralık promosyon uygulamasına son verdi. Yarından itibaren emekli maaşını taşıyacak emeklilere 2 bin 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak.

Alınan bilgiye göre, 7 bin 500 liralık promosyondan faydalanmak isteyenler bugün saat 16.300’a kadar Akbank şubelerine başvurmaları gerekiyor. Banka saat 16.30’dan sonra işlem kabul etmeyecek. Banka yetkilileri, söz konusu kampanyanın 1 aylık olduğunu belirterek, 31 Ağustos itibariyle 7 bin 500 lira uygulamasının biteceğini söylediler.