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Asgari ücrete seçim ayarı iddiası. Bomba kulis sızdı

Asgari ücret zammı için bomba iddia. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak'' açıklamasının ardından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Asgari ücrete yapılacak ara zammın erkene alınabileceği konuşuluyor.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:58
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Bomba kulis sızdı. Asgari ücrete seçim ayarı iddiası

Asgari ücrete seçim ayarı iddiası. Bomba kulis sızdı
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Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu ama kulislerde bomba iddialar var.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullanmıştı.

ZAM ÖNE ALINABİLİR

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler  temmuz'a çevrildi. Zammın Temmuz'da yapılacağı belirtilse de  kulislerde yeni bir iddia daha dillendirilmeye başlandı. Buna göre asgari ücrete yapılması planlanan ara zammın, daha öne alınabileceği konuşuluyor.

Ülkedeki toplam sigortalarının yüzde 41'i yani 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücrete yapılacak zam tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyicisi. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

İŞTE ZAMLI ASGARİ ÜCRET HESAPLARI

Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 207 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 57 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.

Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücrete ek zam, genel sağlık sigortalılarından isteğe bağlı sigortalılara, evde tarhana yapan kadınlardan işsizlik sigortası alanlara kadar birçok kişinin maddi durumunu olumlu yönde etkileyecek.

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM), 2023 Mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı, şubatta 9 bin 234 TL iken martta 9 bin 752 TL’ye yükseldi.

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