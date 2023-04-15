Yoksulluğa 4 asgari ücret bile yetmiyor. Halkı perişan eden bu tablonun sorumlusu kim

BİSAM’a göre, açlık sınırı 9 bin 752 lira, yoksulluk sınırı ise 33 bin 754 lira oldu. Yoksulluk sınırı 8 bin 506 lira olan asgari ücretin yaklaşık 4 katına yükseldi.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 649 lira oldu. Bu değer yetişkin bir kadın için 2 bin 541, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 743, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1820 lira. Açlık sınırı 9 bin 752 lira olarak tespit edildi. Raporda, eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarının (yoksulluk sınırı) 33 bin 754 liraya ulaştığı aktarıldı. Günlük harcamalarda Mart 2023’te en yüksek maliyet grubunu 114,60 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 61,60 lira oldu. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı, 61,26 liraya ulaşırken, bu tutar ekmek için günlük 23,4 lira. Katı yağ ve sıvı yağ ise 19,44 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları oldu. Yumurta için 7,82, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9,1 lira harcama yapılması gerekiyor.

Günlük 325,1 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim kalemi 32 lira ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarı oldu.