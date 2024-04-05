Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,86 puan ve yüzde 1,61 değerlenerek 9.275,88 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,43 ve holding endeksi yüzde 2,84 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık endeksi olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,21 ile sigorta sektörü oldu.

Dün, alıcılı bir seyir sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 değer artışıyla 9.129,02 seviyeden tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine dair sözle yönlendirmeleri sonrasında negatif bir seyir sergilediğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini belirtti.