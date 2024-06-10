Borsa haftaya düşüşle başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,06 düşüşle 10.132,42 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 6,55 puan ve yüzde 0,06 azalarak 10.132,42 puandan yeni haftaya giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksinde düşüş yaşandı. Madencilik en çok kazandıran sektör olurken kaybettiren ise orman kağıt basım sektörü olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Borsası BIST cuma günü satıcılı bir seyirle günü yüzde 1,37 azalışla 10.138,97 puanla tamamladı.

Küresel piyasalarda, bu hafta Fed ile Japonya Merkez Bankası BoJ'un faiz kararlarının mercek altında olacağını belirten, analistler analistlerin gözü Avrupa Parlamentosu ve Fransa seçimlerinde aşırı sağ partilerin öne çıkmasına dikkat çekti.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek,10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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