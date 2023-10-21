Borsa Neden Düşüyor?

Merkez Bankası faiz arttırdı borsa yükseldi.

Enflasyon yüksek çıktı yine borsa yükseldi. Aklınıza gelecek her türlü olumsuzluğa rağmen borsa yükseldi.

Öyle bir algı yaratıldı ki, Türkiye’de ne kadar olumsuz gelişme olursa olsun borsa hep yükselecek.

Çünkü AKP için ekonominin iyi gittiğinin göstergesi inşaat ve borsaydı.

Konut satışları artıyorsa ve borsa yükseliyorsa ekonomi iyi.

Buna vatandaşta inandı.

Mesela gidin sokaktaki vatandaşa sorun “Türkiye’de konut fiyatları düşecek mi?” siz e yanıtı asla olacaktır.

Merkez Bankası faizi indirmeye ilk başladığı 2021 Ekim ayında herkese seslendim: Gidin kredi çekin ev alın.

Çünkü para ucuzluyor. Bu enflasyona neden olacak.

Nitekim yüzde 70 enflasyon olan bu ülkede konut kredisi faizleri yıllık yüzde 13’e kadar düştü.

Şimdi tam tersi oldu. Faizler yükseliyor. Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada.

Konut fiyatları yükselmez dediğimizde insanlara küfür etmişsiniz gibi bir algı doğuyor.

İyi de sadece Türkiye’de değil bütün dünyada düşüyor.

Türkiye’de de düşecek.

Gelelim borsa tarafına.

İktidar inşaat sektörünü nasıl düşük faizle desteklediyse aynı şekilde borsayı de destekledi.

Deprem sonrası bireysel emeklilik fonları ile ilgili düzenleme ile daha fazla hisse almaları sağlandı.

Varlık fonu ve kamu bankalarının yatırım fonları gırtlağa kadar hisse ile doldu.

Yabancı sattı biz aldık.

Sonunda kapalı devre bir borsa olduk. 1 milyar lira ile tavan olan banka hisselerini gördük.

Borsa şimdi patinaj yapıyor.

İsrail bahanesiyle düşüyor. İsrail borsasının yükseldiği gün biz düşüyoruz.

Burada sorun Ortadoğu’daki savaş değil.

Sorun para bitti.

Biz buna likidite kuruluğu diyoruz.

Tıpkı harç bitince yapının paydos olması gibi.

Para bitti borsa düşüyor!