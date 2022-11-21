﻿Borsada sosyal medya fenomen tehlikesi

Dündar Altay birkaç yıl önce kaybettiğimiz Türkiye'nin en önemli borsa spekülatörüydü.

Borsa tarihinin en önemli isimlerindendi.

Duayen borsacı sözü adeta Dündar Altay için söylenmiştir.

Dündar Altay'ın her sözü Cumhuriyet Altını kadar değerlidir.

Herkes ona Dündar Baba diye hitap ederdi.

Dündar Baba'nın en önemli sözü borsanın ne zaman riskli olduğunu anlatan sözüdür:

"Eğer bindiğin taksici, alışverişe gittiğin kasap ve hatta vapurda hiç tanımadığın biri sana borsadan bahsediyorsa, o borsadan kaçma vakti gelmiştir!"

Gelelim bugüne ve bizim borsaya.

Dünyanın yıkıldığı bir dönemde bile yükselen ve yoldaki taksicinin hisse tavsiye ettiği bir borsamız var artık.

2020 yılının başında sadece 2 lira olan hisse senedi 180 liraya kadar yükseldi. 4 lira olan banka hisse senedi 15 lira oldu.

Daha birçok hisse senedinin artış oranı yüzlerle değil binlerle ölçülüyor.

Dünyanın hiçbir yerinde olmayan görülmeyen bizim borsamızda.

Ben bugün borsa göçecek, kaçacak ya da patlayacak diye yorum yapmayacağım.

Borsadaki büyük tehlikeden bahsetmek istiyorum.

Borsada sosyal medya fenomen tehlikesinden bahsetmek istiyorum.

Özellikle Twitter ve Telegram'da yüz binlerce takipçisi olan fenomenlerin yazdığı hisseler binlerce kişi tarafından gözü kapalı alınıyor.

"Yatırım tavsiyesi değildir" diye başlayan sosyal medya fenomenleri, sözde teknik yaparak yüzde 300-500 prim yapmış hisseleri pazarlıyor.

Bu fenomenleri eskiden spekülatörler kullanırdı şimdi bazı kötü niyetli şirket sahipleri.

Evet! Borsada bazı şirket patronları bu sosyal medya fenomenlerini kullanarak hisselerini yükseltiyor.

Kimisi patlayan piyasa değerine güvenerek hisseye dönüşebilir tahvil ihracı yapıyor, kimisi ise hisse fiyatının anormal fiyata ulaşmasından sonra borsada satış yapıyor.

Şu anda piyasada etkili olan 500 kadar sosyal medya fenomeni var. Bunların bazıları kendi adlarıyla yorum yaparken bazıları VPN kullanarak farklı isimle yazıp çiziyor.

2 liradan 180 liraya yükselen bir hisse senedini 500 lira olacak diye yazan bu sosyal medya fenomenlerine inanan hisse senedi alan o kadar çok yatırımcı var ki!

Geçen hafta 2 hisse senedi tavan oldu. 2 günde yüzde 20 değer kaybetti binlerce küçük yatırımcı feryat etti.

Siyasi irade halkı dolar almamaları için borsaya yönlendiriyor ama orada o kadar büyük tehlike var ki!

Küçük yatırımcı borsa tarihinin en büyük tokadını yiyebilir.

Burada SPK'ya büyük iş düşüyor. Özellikle sosyal medya fenomenlerinin cilalı tweet ve mesajlarından sonra hisse senedi satışı yapan patronları yakın takibe almalı.