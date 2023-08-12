Borsada sosyal medya vurgunu!

Daha 30-35 yaşlarında bir delikanlı.

Kendisini analist olarak tanımlıyor.

Twitter fenomeni. Yaklaşık 300 bin takipçisi var.

Yaptığı analizlerin(?) dışında bol bol milliyetçilik paylaşımı var. Tabii ki AKP yanlısı bir görüntü veriyor.

Sosyal medya fenomenlerinin sık sık başvurduğu bir yöntem. AKP’ye yakın gibi görünmek.

Aslında AKP’nin bu tür adamlardan haberi bile yok.

Halka arzlarda en çok başvurulan adam.

Pazarlama önceden başlıyor. Günler öncesinden süper tüyo geliyor.

Sonra izahnameyi fotoğraflarla süsleyip şirketi parlatıyor.

Bir de oyuncuların satılacak malı pazarlama görevi var.

Yüzde 400-500 prim yapmış senedi Twitter üzerinden pazarlıyor.

İşlem bittikten sonra bu genç Boğaz Köprüsü üzerinde 20 milyonluk arabası ve kolunda 4 milyonluk saati ile poz veriyor.

Bu ve bunun gibi sosyal medya üzerinden hisse pazarlayan onlarca isim var.

Sermaye Piyasası Kurulu bu hesaplara karşı savaş açmış durumda. Ancak yapabileceği fazla bir şey yok.

Adam hisse senedi yazıyor o hisseyi yazdıktan bir gün sonra düşmeye başlıyor. Birileri milyon lot satıyor.

SPK inceleme yapıyor bunu yazanın işlemi yok. Oysa resmen bu işe aracılık etmiş durumda.

SPK’nın bu konuda elini güçlendirecek yasalar çıkartılmalı.

Ağır para ve hapis cezaları getirilmeli.

Devlet bir yandan paranın dövize değil de borsaya gitmesini istiyor diğer yandan yasalar yeterince küçük yatırımcıyı koruyamıyor.

Defter değeri 5 lira olan hisse senedi 140 lira oluyor. Böyle bir şey olur mu, elbette olmaz.

SPK hemen bu senette manipülasyon yapan kişiye 6 ay geçici işlem yasağı veriyor. Hissede manipülasyon yapan devletin kurumu SPK’ya inat olarak üstüne bir yüzde 10 daha koyuyor.

Böyle saçma sapan bir borsada yatırımcı, eksi ve yeterince koruyamayan yasalardan dolayı Twitter ve telegram gibi yerlerdeki tuzaklara düşüyor.

Bu sorunun çözümü sadece SPK ile sağlanamaz. Aynı zamanda hem MASAK hem de mali polis devreye girmeli.

Yoksa daha çok vurgun haberleri görürüz.