Borsadan son 6 haftada 1 milyon 373 bin 40 kişi çıktı

Borsa İstanbul yükselişiyle ralli yaşarken pay senedi yatırımcı sayısında 9 haftadır aralıksız düşüş gözlemleniyor. Son 6 haftada borsadan çıkan kişi sayısı 1 milyon 373 bin 40 oldu.

BORSA REKOR KIRARKEN YATIRIMCI SAYISI NEDEN DÜŞÜYOR?

BIST 100 endeksi, 11 Şubat'ta 9 bin aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısı 9 Şubat itibarıyla 7 milyon 200 bin 436'ya indi. Yatırımcı sayısı önceki haftaya oranla 42 bin 898 kişi azalış gösterdi.

Pay senedi yatırımcı sayısı, 2023 Aralık ayında 8 milyon 573 bin 476 milyon ile rekor seviyeye yükselmişti. Böylece son 6 haftada borsadan çıkan kişi sayısı 1 milyon 373 bin 40 kişi oldu.

BORSADAN KAÇIŞIN NEDENLERİ NELER?

Borsadan kaçışın nedenleri arasında, yatırımcıların kar realizasyonu yapması, alternatif yatırım araçlarına yönelmesi, piyasa koşullarındaki belirsizlik ve risk algısının artması gibi unsurlar sayılabilir.

Borsa İstanbul, 2023’te yüzde 50'nin üzerinde değerlenerek dünyanın en çok yükselen borsalarından biri unvanına sahip oldu.

Bu yükselişin ardından, yatırımcılar karlarını realize etmek için hisse senetlerini satarak kar elde etmek istediler.

Özellikle küçük yatırımcılar, borsada rekor seviyeler görüldüğünde çıkış yaparak satışa geçti. Bu da yatırımcı sayısında düşüşe neden oldu.