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Depremde yıkılan Bozdoğan Otel'in ortağı Nazan Bağcı serbest bırakıldı

Adıyaman’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Bozdoğan Otel’in ortaklarından Nazan Bağcı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 21:42
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Bozdoğan Otel'in ortağı Nazan Bağcı serbest

Depremde yıkılan Bozdoğan Otel'in ortağı Nazan Bağcı serbest bırakıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adıyaman’da bulunan Bozdoğan Oteli depremde yıkıldı.

HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

Hakkında Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçunda arandığı tespit edilen Bozdoğan Otel’in ortaklarından Nazan Bağcı yolcu karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı’nda dün göz altına alındı.

YURT DIŞI YASAĞI İLE SERBEST

Polisteki sorgusu tamamlanan Bağcı daha sonra mahkeme sevk edildi. Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bağcı, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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