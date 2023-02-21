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  • Celal Şengör depremden bir hafta önce uyarmış. Hatay’a dikkat çeken açıklamaları yeniden gündemde

Celal Şengör depremden bir hafta önce uyarmış. Hatay’a dikkat çeken açıklamaları yeniden gündemde

Hatay Samandağ'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremin ardından, Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir hafta önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 01:29
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Hatay’a dikkat çeken açıklamaları yeniden gündemde. Celal Şengör depremden bir hafta önce uyarmış

Celal Şengör depremden bir hafta önce uyarmış. Hatay’a dikkat çeken açıklamaları yeniden gündemde
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan Hatay’da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İki büyük depremin ardından 5.2'lik iki artçı sarsıntı daha kayddildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bazı binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar var" açıklamasında bulundu.

BİR HAFTA ÖNCE UYARMIŞ

Korkutan depremlerin ardından, Yer bilimci Celal Şengör'ün daha önce yaptığı uyarılar yeniden gündem oldu.

Celal Şengör'ün depremin olabileceğini daha önceden haber verdiği anlara ait videoda, "Bölgede 6 şiddetinde bir deprem meydana gelebilir. Büyük depremlerden sonra böyle artçı depremler olur. Hazırlıklı olmalıyız" dediği görüldü.

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