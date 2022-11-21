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Brezilya efsanesi Zinho Neymar'a güveniyor

Brezilya'nın 1994 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan eski milli oyuncusu Zinho, ülkesinin 20 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için Katar'a geldiğini ve bunu başarabilecek güçte olduklarını söyledi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 11:16
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Brezilyalı eski milli futbolcu Zinho'nun Neymar'a güveni tam

Brezilya efsanesi Zinho Neymar'a güveniyor
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Zinho, Brezilya'nın antrenmanlarını gerçekleştireceği Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Grand Hamad Tesisleri'nde AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Brezilya'nın Dünya Kupası şampiyonluğuna uzun bir ara verdiğini belirten Zinho, "Brezilya 20 yıldır Dünya Kupaları'nda bir kupa kazanamadı. Son kupamız 2002'de. O yüzden benim ve tüm Brezilya halkının beklentisi kupayı yeniden kazanmamız. Bu nedenle Katar'daki Dünya Kupası bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

''NEYMAR'IN YANINDA ÇOK İYİ OYUNCULAR VAR''
ABD'de düzenlenen 1994'teki Dünya Kupası'nda Brezilya'nın oynadığı 7 maçın tamamında ilk 11'de yer alan Zinho, böyle büyük turnuvalarda oyuncuların üzerindeki baskıyı çok iyi bildiğini vurgulayarak, takımın yıldızı Neymar hakkında şunları söyledi:

"Daha önceki Dünya Kupaları'nda, 2014 ve 2018'de sorumluluk tamamen Neymar'daydı. Bu kez ise yanında çok iyi oyuncular var. Takımımızdaki diğer oyuncular, Neymar'ı daha büyük yapmak için ona yardımcı olacak. Bu da Neymar'ın üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Brezilya için bu Dünya Kupası'nın farkı bu."

''ŞAMPİYON KADROLARIN FOTOĞRAFLARI ARASINDA YER ALMAK TAMAMEN OYUNCULARIN ELİNDE''
Brezilya'nın tüm şampiyonalarda yer aldığını ve en çok kupa kazanan takım olduğunun altını çizen Zinho, bu kupanın ülkesi için büyük önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"1994'te Dünya Kupası'nı kazanan kadroda ve arkada gördüğünüz fotoğrafta şampiyonluğu kutlayan isimlerin arasında yer aldım. Bu eşsiz bir duyguydu. Şampiyon kadroların fotoğrafları arasında yer almak tamamen oyuncuların elinde. Bu kupayı kazanıp Brezilya'ya 6. kez bu gururu yaşatırlarsa arkada onların da fotoğrafı olur."

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