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  • ''Bunlar 2026'nın Kuzey Kore'ye verilmesi için'' Eski FIFA Başkanı Blatter'a yapılan protesto yeniden gündem oldu

''Bunlar 2026'nın Kuzey Kore'ye verilmesi için'' Eski FIFA Başkanı Blatter'a yapılan protesto yeniden gündem oldu

Dünya Kupası'nın Katar'da oynanmasının yankıları sürüyor.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 12:54
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Eski FIFA Başkanı Blatter'a yapılan protesto yeniden gündem oldu. ''Bunlar 2026'nın Kuzey Kore'ye verilmesi için''

''Bunlar 2026'nın Kuzey Kore'ye verilmesi için'' Eski FIFA Başkanı Blatter'a yapılan protesto yeniden gündem oldu
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İngiliz The Guardian Gazetesi, FIFA'nın Dünya Kupası'nı Katar'a götürdükten sonra gelirinin 1 milyar dolardan fazla artırdığını açıkladı.
Gazete, Katar şirketleriyle yapılan sponsorluk anlaşmalarında anormal bir artış olduğunu ve maçların tek bir şehirde oynanmasının da maliyetleri düşürdüğünü belirtti.

The Guardion, FİFA patronu Gianni Infantino'nun, rekor gelirle ilgili bilgileri ulusal federasyonlarla paylaştığını ileri sürdü.
Bu gelişmenin ardından 2015 yılında eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'a yapılan protesto yeniden gündeme geldi.

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter konuşma yaptığı sırada dinleyiciler arasından biri kürsüye yaklaştı. Ardından İngiliz komedyen Simon Brodkin olduğu alaşılan bu kişi elinde iki deste sahte parayla Blatter'in konuşmasını böldü. Masaya bir tomar bırakan Brodkin kameralara dönerek "Bunlar 2026'nın Kuzey Kore'ye verilmesi için" dedi.
Blatter güvenliği çağırdı ancak komedyen Brodkin salondan çıkarılırken elindeki sahte paraları Blatter'e fırlattı.

FIFA'da mayıs ayında yapılan başkanlık seçiminden önce rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapılmış, 7 FIFA yetkilisi gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine yeniden başkan seçilen Blatter bundan 4 gün sonra istifa etmişti ve FIFA'da rüşvet ve yolsuzlukla ilgili soruşturma açılmıştı.

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her şey para için
21.11.2022 13:14
Kimse dünya kupası organizasyonunun para için Katar a verilmediğine beni inandıramaz. Tabi ki para için. Kimler kimler ne paralar almıştır.  
 
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