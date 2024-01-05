Bu çiçek ölümle besleniyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bu çiçek ölümle besleniyor
Ölüm çiçeğinin sırları neler? İşte ölüm çiçeği ile ilgili az bilinen gerçekler ve yararları...

Lavinia çiçeği veya Misk çiçeği olarak da biliniyor Ölüm Çiçeği. Oysa adının tam tersine oldukça güzel bir çiçek. Saksıda ya da bahçelerde kolaylıkla yetiştirilebiliyor.

Çiçeklerinin görünümü harika. Bitki çiçek açarken önce tomurcuklanıyor sonrasında tomurcukların olgunlaşmasıyla ortaya muhteşem bir güzellik çıkıyor. Büyüleyici bir güzelliğe sahip. Üstelik kokusu da çok güzel. Yatak odalarında bulundurulması tavsiye ediliyor...

Toprak besin konusu devreye girince ölü bedenler sayesinde zenginleşiyor. Ölüm çiçeği de durum böyle olunca topraktan fışkırıyor. Polen bakımından en zengin olan tür. Ölüm çiçeği Boşnak katliamın da gizlenen toplu mezarların bulunmasına neden oldu. Çünkü yetkililer toplu mezarların yerlerini mavi kelebeklerin artış gösterdiklerinde buldu. Kelebekler Ölüm çiçeğinin olduğu bölgelerde çoğalmışlardı. Zira İnsan bedeni toprağa karıştığı zaman toprağı besliyor ve mineral sayısını artırarak ölüm çiçeğinin dünyaya gelmesini sağlıyor...

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