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  • Resimdeki 24 sincabı kimse bulamadı. 225 kişiden görebilen çıkmadı

Resimdeki 24 sincabı kimse bulamadı. 225 kişiden görebilen çıkmadı

Tüm dünya son dönemlerde optik illüzyon yapan testleri denemeye ve kendi dikkati ile zekasını test etmeye başladı. Bu testlerden biri de paylaşılan bir görsele gizlenmiş olan 24 sincabı bulmak. İşte o test ve yanıtı...

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 12:06
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Bu fotoğraftaki 24 sincabı bulabilen çıkmadı

Resimdeki 24 sincabı kimse bulamadı. 225 kişiden görebilen çıkmadı
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Sincaplı optik illüzyon testi dünya çapında konuşulmaya başladı.

Testi hazırlayanlar görseldeki 24 sincabı 45 saniyede bulmanızı istedi. Tüm sincapları görenlerin dikkatine ve kuvvetli zekâsına vurgu yapıldı.

Bu testin ülkemizde 225 kişiye uygulandığı ve 45 saniyede 24 sincabı bulabilen kimsenin çıkmadığı aktarıldı.

İŞTE O TESTTEKİ GÖRSEL

Paylaşılan görselde 45 saniye içinde 24 adet sincabı bulmanız gerekiyor. Görseldeki yapraklar ve kuşlar doğru cevabı bulmaya engel oluyor. Başlangıçta görselde 7-8 adet sincap direkt olarak göze çarpıyor ancak istenen rakam tam 24. Dikkatli bir şekilde incelediğinizde sincaplar teker teker dikkatinizi çekmeye başlıyor.

Testi hazırlayanlar sadece dikkatli ve kuvvetli zekâya sahip insanların bu testi çözebileceğini belirtti.

Bu kısa sürede 24 sincabın nerede olduğunu bulayanlar için cevap niteliğinde bir görsel daha yayınlandı.

İŞTE CEVAP

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Neyzen Tevfik
16.10.2022 13:00
Türkiye’de IQ ortalaması 90 bu yüzden bu tür bulmacaların yayınlanması çok iyi oluyor bir nevi ilaç  
 
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