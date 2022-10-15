Resimdeki kadının yüzünü 400 kişiden sadece 5'i bulabildi

Akşam'ın haberine göre, sadece bir dahi 11 saniyede 400 kişiden yalnızca 5'i kadının yüzünü görebildi. Bu optik illüzyon testi aklınızı başınızdan alacak. Size verilen görsel 1880 yılına ait bir erkeğin ormandaki görüntüsü olarak algılayabilirsiniz.

Evet bu doğru fakat ormanın derinliklerinde başka bir insan daha var! Bir kadın yüzü resimde gizlenmiş bir şekilde sizi bekliyor. Yukarıdaki görüntü 1880'lerde zor bir bulmaca olarak ortaya çıktı ve çocuklar için bir Amerikan Bulmaca Kartı olarak tasarlandı. 1880'lerin bu optik İllüzyonunda, Man's Lady Friend'in yüzünü bulmaya çalışırken IQ'nuzu test edin!

SÜRENİZ BAŞLADI!

Bu optik illüzyon bulmaca kartının içine gizlenmiş genç adam kadın arkadaşının yüzünü bulmanızı istiyor. Dolayısıyla, bu optik yanılsamanın daha aldatıcı kısmı, adamın yüzünü tespit etmektir. Görüntüde, ormanda gizlenmiş kadının yüzünü bulmaya çalışan binlerce yetişkinin kafalarını kaşımasına neden oldu.

KADININ YÜZÜ NEREDE?

Bu optik illüzyon çizimine yakından bakın ve ormandaki bir adamın taslağının içindeki saklı kadının yüzünü bulmaya çalışın. Kadının yüzünü bulmak çok zor görünebilir, ancak görüntüyü sola yatırırsanız yardımcı olabilir. Genç Adamın Leydi Arkadaşı sağ kolunun altına gizlenmiş olarak görülebilir.

Fotoğraftaki gizli kadının yüzünü sadece 11 saniyede tespit etmeyi başardıysanız, bunun sizin olağanüstü zekanızın bir işareti olabileceği iddia edildi. Bu illüzyon, beynin sınırlarını zorladığı için çok eğlenceli olabiliyor. Ayrıca yapılan araştırmalarda, beyninizi zor bulmacalarla ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar akıllı olduğunuzu gösteriyor.