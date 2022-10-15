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Baykuşların arasındaki kediye 753 kişiden 11 kişi bulabildi

Sosyal medyayı kasıp kavuran zeka testinde verilen görev baykuşlar arasındaki kediyi bulmaktır. Kedi baykuşların kalabalığında bir yere zekice gizlenmiştir. Kediyi 9 saniyede 753 kişiden 11'i bulabildi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 10:31
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Zekanıza güvenin. Baykuşların arasındaki kediye 753 kişiden 11 kişi bulabildi

Baykuşların arasındaki kediye 753 kişiden 11 kişi bulabildi
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Akşam'ın haberine göre, belirgin bir yerde olmasına rağmen çoğunlukta olan nesneyi görmediğimiz pek çok zeka testi türü vardır. Bu tarz resimleri sık sık görmüş olmalısınız. Bu sefer de benzer bir resim internette viral oldu. Bu sizin için yorucu bir bulmaca olabilir, ancak gözlemsel becerilerle en zor soruları kolayca çözebilirsiniz. Kendine güveniyorsan, hazır ol. 

Herkesin tamamlayamadığı bir zorlukla karşılaşacaksınız. Bu resimde baykuşların arasındaki kediyi bulmalısın. Ancak insanlar bu kediyi çok kolay kolay göremediği için büyük çaba sarf ediyor. Her yerde sadece ve sadece baykuşlar görünüyor, ancak sizin kediyi bulmanız gerekiyor. Kediyi 9 saniyede 753 kişiden 11'i bulabildi.


Kedinin de nerede olduğunu arıyorsunuz, tek yapmanız gereken resme bakmak olacaktır. Kedinin baykuşa çok benzediğini de göreceksiniz.

İLK İPUCUNUZ HAZIR!

Size bir ipucu verelim ve kedinin nerede olabileceğini açıklamaya çalışalım. Resmin sağına bakın ve ağzını dikkatlice görmeye çalışın.
Ancak tek fark baykuştaki gibi bir gaga görmeyeceksiniz. Şimdi gagaları takip edin. Hala bulamadıysanız, cevabı sizlerle aşağıda paylaşmak istiyoruz.
Kafanızı kurcalayan tüm soruların yanıtını yukarıda sizlerle paylaştık. Buna benzer daha fazla içerik üretilmesini istiyorsanız bizi takipte kalın.

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