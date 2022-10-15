Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi

Türkiye'nin haberine göre, resimde gizli köpeği bulmanız gereken zor bir bulmaca. Bu optik illüzyonda, bir koyun sürüsü ile bir tarlada duran çoban görebilirsiniz. Koyun sürüsü otluyor, çoban ise sürüye bakıyor. Ancak resimde bir yerde saklanan bir köpek de var. Dolayısıyla, bu optik yanılsamanın aldatıcı kısmı, saklanan köpeğin yüzünü tespit edebilmek.

Bu optik illüzyona yakından bakın ve çoban resminin içinde saklanan köpeğin yüzünü bulmaya çalışın. Bu sorunun yanıtını 100 kişide 4 kişi çözdü.

Köpeğin yüzünü bulmak çok zor görünebilir ancak görüntüyü ters çevirirseniz işiniz kolaylaşabilir.

Bunu yaptığınızda köpeğin, çobanın bacağı ile gömleği arasında saklandığı görülüyor. Uzmanlar resimdeki çoban köpeğini 21 saniyede teşhis etmeyi başaranların, üstün zekaya sahip olabileceğini söylüyor.

Öte yandan araştırmalar, beyninizi zor bulmacalarla ne kadar çok çalıştırırsanız, zihninizin o kadar gelişebileceğini gösteriyor.