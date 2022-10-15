15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi

Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi

Optik illüzyonlar, basit gibi görünse de bazen yanıltıcı ve zorlayıcı olabiliyorlar. Bu optik illüzyon testinde, yüksek zekaya sahip kişiler, resmin içine gizlenmiş çoban köpeğini 21 saniyede 100 kişide 4 kişi tespit edebildi. 

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 09:19
Takip Et

Teste hemen başlayın. Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi

Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
+
Aa
-

Türkiye'nin haberine göre, resimde gizli köpeği bulmanız gereken zor bir bulmaca. Bu optik illüzyonda, bir koyun sürüsü ile bir tarlada duran çoban görebilirsiniz. Koyun sürüsü otluyor, çoban ise sürüye bakıyor. Ancak resimde bir yerde saklanan bir köpek de var. Dolayısıyla, bu optik yanılsamanın aldatıcı kısmı, saklanan köpeğin yüzünü tespit edebilmek.

Bu optik illüzyona yakından bakın ve çoban resminin içinde saklanan köpeğin yüzünü bulmaya çalışın. Bu sorunun yanıtını 100 kişide 4 kişi çözdü.
Köpeğin yüzünü bulmak çok zor görünebilir ancak görüntüyü ters çevirirseniz işiniz kolaylaşabilir. 

Bunu yaptığınızda köpeğin, çobanın bacağı ile gömleği arasında saklandığı görülüyor. Uzmanlar resimdeki çoban köpeğini 21 saniyede teşhis etmeyi başaranların, üstün zekaya sahip olabileceğini söylüyor.

Öte yandan araştırmalar, beyninizi zor bulmacalarla ne kadar çok çalıştırırsanız, zihninizin o kadar gelişebileceğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
1
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
2
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
3
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
4
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Motorine yine zam geldi
5
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
6
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
7
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Batshuayi mucizesi
﻿Batshuayi mucizesi
﻿Batshuayi mucizesi
﻿Araba değil cephanelik durdurulan araçtan 45 av tüfeği 3 tabanca çıktı
﻿Araba değil cephanelik durdurulan araçtan 45 av tüfeği 3 tabanca çıktı
﻿Araba değil cephanelik durdurulan araçtan 45 av tüfeği 3 tabanca çıktı
﻿Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti
﻿Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti
﻿Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti
﻿Tartıştığı kayınpederini kurşunladı
﻿Tartıştığı kayınpederini kurşunladı
﻿Tartıştığı kayınpederini kurşunladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.