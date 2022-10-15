Yılanı 97 kişiden sadece 1 kişi bulabildi

Star'ın haberine göre, dünya çapında konuşulan optik illüzyon testi, çözmeye çalışanları oldukça zorluyor. Kaplumbağalardan oluşan optik illüzyon fotoğrafında 15 saniye içerisinde yılan figürünü 97 kişiden sadece 1 kişi bulabildi. Bu testi çözenlerin üstün zeka testini başarıyla geçtiği iddia ediliyor. İşte algıları alt üst eden o görsel.

Bu zeka testinde resimde gizlenmiş yılanı 15 saniyede bulmanız isteniyor. Söz konusu görseldeki kaplumbağaların yoğunluğu ve yeşil rengin yoğunlukta olması cevaba ulaşmanızı epeyce zorlaştırıyor.

Bu arada, beyin jimnastiği hayranları, rekor sürede resimde gizlenmiş yılanı bulmak için mücadele ederken bu zorlu bulmacada benzer öğeler kafa karıştırıyor. Hemen şimdi aşağıdaki görseli dikkatle inceleyip ve yılanı bulmaya çalışın.



Testi çözmeye çalışanlar kaplumbağa sürüsünü tararken, yılanın kusursuz bir şekilde aralarına karıştığını fark edebilirler.

Ve yılanı tespit etmek inanılmaz derecede zor olduğu için yakından bakmanız gerekecek.

Resimde çok sayıda kaplumbağa ve yeşillik bulunuyor ancak dikkatle bakıldığında yılanı bulmak oldukça mümkün. Tabii bunu 15 saniyede yapabilmek oldukça zor. Bu kısa sürede yılanın nerede olduğunu göremediniz mi? İşte size bir ipucu: Resmin sol alt tarafına bakmalısınız.

Yakından bakarsanız, bir kaplumbağanın kafasının kaplumbağalardan farklı olduğunu fark edebilirsiniz. Yılanı kaplumbağalardan ayıran diğer bir fark ise çatallı dili.

Yılanı 15 saniye içinde bulanlar kendilerine rekortmen diyebilir.