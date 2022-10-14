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Resimdeki 2’inci gizli hayvanı yüz kişiden 1’i bulabiliyor! Zekanızı hemen test edin

IQ seviyenizi test etmek için mükemmel bir Optik İllüzyon Görüntüsü sizin için hazırlandı. Yüksek zeka sahibi kişiler, fil çiftliğindeki gizli hayvanı anında fark ediyor. Ancak insanların sadece yüzde 1'i resimdeki ikinci hayvanı 11 saniyede görebiliyor.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 16:35
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Beyin yakan illüzyon testi. İnsanların sadece yüzde 1’i 11 saniyede görselde gizli ikinci hayvanı görebiliyor. Zekanızı hemen test edin

Resimdeki 2’inci gizli hayvanı yüz kişiden 1’i bulabiliyor! Zekanızı hemen test edin
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İnternette paylaşılan bu optik illüzyon testi viral oldu. Resmin içindeki gizli hayvanı bulmak için zihnimize adeta meydan okuyan bu zeka oyununu birçok kişi birbirine yolluyor. Ancak uzmanlar, insanların sadece yüzde 1’lik kesiminin resimdeki ikinci hayvanı görebildiğini söylüyor.

Türkiye Gazetesi’nin internet sitesinde yer alan teste göre, bu optik illüzyon görselinde, hortumunda kütük tutan bir fil görebilirsiniz. Peki, çiftliğin içinde bir yerde saklanan ikinci hayvanı bulabildiniz mi?

İKİNCİ HAYVANI 11 SANİYEDE GÖRDÜNÜZ MÜ?

Filin çiftlikteki tek hayvan olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hala ikinci hayvanı bulamıyorsanız, resmin sağ tarafına bakmayı deneyin.

İkinci hayvanın yüzü filin kuyruğunun hemen yanında gizlidir.

Rahatça görebilmeniz için aşağıdaki resimde mavi renkle vurgulandı

Mavi renkle işaretli yüz, bir atın ya da zürafanın yüzüne benziyor. Bazıları ayrıca ikinci hayvanın yüzünü bir dinozorun yüzü olarak tanımlıyor.

Araştırmalar, optik illüzyonların beynimizin nasıl çalıştığına dair süper bir fikir verdiğini gösteriyor. Uzmanlar beyninizi zor bulmacalarla ne kadar çok çalıştırırsanız, zekanıza o kadar katkı sağlayabileceğinizi vurguluyor.

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