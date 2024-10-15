Bu jenerasyon bambaşka

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi üçüncü maçında Samsun’da Karadağ’ı 1-0 mağlup etti ve grup liderliğini sürdürmeyi başardı. Uluslar Ligi’ne Cardiff’te kötü başlangıç yapmıştık. Millîlerimiz İzmir ve Samsun’da kalitelerini ortaya koyarak galibiyetle ayrıldılar. Karadağ maçının 1-0 bitmesi kimseyi yanıltmasın, adeta rakip kaleyi bombardımana tuttuk ama 1 gol bulabildik. Gol 69. dakikada İrfan’dan geldi ama gol olana kadar rakip kaleye 20 şut attık. Bu şutların altısı Arda Güler imzalı, beşi Orkun’dan geldi. Orta saha oyuncularımız sürekli golü düşünmüşler. 20 şutun 12’si ceza sahası dışından. Karşılaşma rakip sahada ve üçüncü bölgede oynanmış. Çok iyi oynadık, oyunu domine ettik, rakibe nefes aldırmadık desek yeridir. A Millî Takımımızın kadrosu o kadar kaliteli isimlerden oluşuyor ki ister istemez bu jenerasyon çok farklı ve bambaşka bir seviye olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımız o kadar kaliteli ayaklara sahip ki her an skoru değiştirecek isimler. Teker teker isimlerini ve oynadıkları kulüpleri yazsak hepimiz heyecanlanırız. Ben bu jenerasyonun altın jenerasyon olduğunu düşünüyorum. Bu jenerasyonun kıymetinin bilinmesini ve altın jenerasyonla mutlaka bir kupa kazanılacağına inanıyorum. Montella’nın işi çok zor. Bu kadar kaliteli isimlerden kadro kurmak zor iş. Millî takımımızın en büyük eksikliği net ve tam bir 9 numarası yani klasik forveti yok. Bu eksikliği Karadağ maçında çok net hissettik. Aradığımız gol bir türlü gelmeyince doğru değişikliklerle skoru bulduk. İkinci yarı en uca Bertuğ, sola Kenan ve sağa İrfan girince aradığımız golü bulduk. Kadro derinliği harika. Benfica’da oynayan Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkıyor. Juventus’un bu sezon banko oyuncusu Kenan Yıldız ikinci yarıda oyuna girip, kendi başlattığı atakla sol çaprazdan vuruşu direkten dönüyor, İrfan direkten dönen topu ağlara yolluyor. Çıkan oyuncu çok kaliteli, oyuna giren oyuncu daha kaliteli. Bunları yazarken bile çok heyecanlandım. Millî takım çok iyi yolda. Bu oyunculara sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Bu oyuncu kadrosunun yaş ortalaması 25. Bu oyuncularımız 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmayı başarırlarsa çok başarılı bir turnuva geçireceklerini belki de kupayı kaldıracaklarını düşünüyorum.