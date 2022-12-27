Bu kadını görürseniz 1 milyon eurosu var

Almanya'da milyon euroluk vurgun yapan 42 yaşındaki Mirnesa S. adlı kadın için çalışmalar başlatıldı. Nakit para nakil şirketinde çalışan kadın, polis ekiplerinin yanında 1 milyon euro çalarak kayıplara karıştı.

Vurgun yapan Mirnesa'nın çalıştığı döviz şirketinden parayı ekim ayında çaldığı ve ardından da kayıplara karıştığı öğrenildi. Mirnesa'nın evinin karakola yalnızca 340 adım uzakta olması ise sosyal medyada gündem konusu oldu.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Mirnesa'nın evi uzun süredir boş ve kendisiyle ilgili onlarca farklı yerden ihbar geldi. Mirnesa'nın eski bir komşusu ise Alman gazetesi Bild'e konuşarak, "2021 yaz ayında buraya taşındı. Bir şube müdürü olduğunu ve öğlenden geceye kadar çalıştığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAKİ LÜKS HAYAT

Mirnesa'nın sosyal medya hesabında ise lüks yaşamına dair paylaşımlar dikkat çekti. Pek çok fotoğrafında pahalı çantalar, saatler ve büyük partiler görüldü.