Bu ne biçim seçim kutlaması? Sırtında Türk bayrağı elinde tüfekle sokağa çıktı defalarca ateş etti

14 Mayıs’ta geçekleşen seçim sonrası ortaya skandal görüntüler çıktı. Sırtında Türk bayrağı ve elinde tüfekle sokağa çıkan bir kişi çevredekilerin can güvenliğini düşünmeden havaya ateş açtı. Havaya 4-5 el ateş açan kişiye “Devam et” diye bağırıldığı duyuldu.

Bu ne biçim seçim kutlaması? Sırtında Türk bayrağı elinde tüfekle sokağa çıktı defalarca ateş etti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından Cumhur İttifakı'nı destekleyenler, sevinç gösterisinde bulundu.

Sandık sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, resmi olmayan sonuçlara göre sokağa çıkan vatandaşlardan biri de uzun namlulu silah ile kutlamalara katıldı.

Sırtına Türk bayrağını bağlayan vatandaş, havaya doğru 4,5 el ateş açtı. Gösterisi biten kişi çevresinden bolca alkış da aldı. O anlar çevredekiler tarafından kayıt alınırken, sosyal medyada tepkilere de neden oldu.

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