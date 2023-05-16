Bu ne biçim seçim kutlaması? Sırtında Türk bayrağı elinde tüfekle sokağa çıktı defalarca ateş etti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından Cumhur İttifakı'nı destekleyenler, sevinç gösterisinde bulundu.

Sandık sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, resmi olmayan sonuçlara göre sokağa çıkan vatandaşlardan biri de uzun namlulu silah ile kutlamalara katıldı.

Sırtına Türk bayrağını bağlayan vatandaş, havaya doğru 4,5 el ateş açtı. Gösterisi biten kişi çevresinden bolca alkış da aldı. O anlar çevredekiler tarafından kayıt alınırken, sosyal medyada tepkilere de neden oldu.