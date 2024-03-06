Salçalı makarna nasıl yapılır?

Çağlar Çağatay
Salçalı makarna nasıl yapılır?
Makarnaya hiç kimse hayır diyemez. Hem pratik hem uygun fiyatlı hem de doyurucu özellikleriyle herkesin aklına gelen pratik yiyeceklerden biri.

Gerek salçalı gerek yoğurtlu her haliyle sevilen her haliyle sofraları güzelleştiriyor.

İşte unutulmayacak lezzetiyle salçalı makarna tarifi…

Salçalı makarna malzemeleri

1 paket makarna

1tatlı kaşığı (tepeleme)tuz

Sos için:

1/2çay bardağı (1 parmak eksik)sıvı yağ

1,5yemek kaşığı (tepeleme)domates salçası

1 tatlı kaşığıtuz

1 tatlı kaşığınane

1 tutamtoz şeker

SALÇALI MAKARNA NASIL YAPILIR?

Tencerenin yarısına kadar su doldurup kaynamasını bekleyin. Su kaynadığında içine 1 tatlı kaşığı tuz atın. Arkasından 1 paket makarnayı ekleyip 10 dakika kadar haşlayın.

Makarnalar haşlanırken diğer yandan makarna sosunu hazırlayabilirsiniz. Bunun için ocağa küçük bir tavayı alın. Sıvıy ağ ve salçayı ekleyip kısık ateşte 1-2 dakika kavurun. Salçayı kavurduktan sonra makarnanın haşlama suyundan 1-2 kepçe ilave edin.kıvamı daha güzel olacaktır.

Tuz, nane ve bir tutam toz şekerini ekleyip karıştırın. Sos kaynamaya başlayınca 1-2 dakika kısık ateşte bekletip ocaktan alın.

Haşlanan makarnanın suyunu süzüp sosla buluşturun. Makarna sosla bütünleşene kadar karıştırıp servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.

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