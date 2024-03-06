Salçalı makarna nasıl yapılır?

Gerek salçalı gerek yoğurtlu her haliyle sevilen her haliyle sofraları güzelleştiriyor.
İşte unutulmayacak lezzetiyle salçalı makarna tarifi…
Salçalı makarna malzemeleri
1 paket makarna
1tatlı kaşığı (tepeleme)tuz
Sos için:
1/2çay bardağı (1 parmak eksik)sıvı yağ
1,5yemek kaşığı (tepeleme)domates salçası
1 tatlı kaşığıtuz
1 tatlı kaşığınane
1 tutamtoz şeker
SALÇALI MAKARNA NASIL YAPILIR?
Tencerenin yarısına kadar su doldurup kaynamasını bekleyin. Su kaynadığında içine 1 tatlı kaşığı tuz atın. Arkasından 1 paket makarnayı ekleyip 10 dakika kadar haşlayın.
Makarnalar haşlanırken diğer yandan makarna sosunu hazırlayabilirsiniz. Bunun için ocağa küçük bir tavayı alın. Sıvıy ağ ve salçayı ekleyip kısık ateşte 1-2 dakika kavurun. Salçayı kavurduktan sonra makarnanın haşlama suyundan 1-2 kepçe ilave edin.kıvamı daha güzel olacaktır.
Tuz, nane ve bir tutam toz şekerini ekleyip karıştırın. Sos kaynamaya başlayınca 1-2 dakika kısık ateşte bekletip ocaktan alın.
Haşlanan makarnanın suyunu süzüp sosla buluşturun. Makarna sosla bütünleşene kadar karıştırıp servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.