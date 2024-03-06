Salçalı makarna nasıl yapılır?

Gerek salçalı gerek yoğurtlu her haliyle sevilen her haliyle sofraları güzelleştiriyor.

İşte unutulmayacak lezzetiyle salçalı makarna tarifi…

Salçalı makarna malzemeleri

1 paket makarna

1tatlı kaşığı (tepeleme)tuz

Sos için:

1/2çay bardağı (1 parmak eksik)sıvı yağ

1,5yemek kaşığı (tepeleme)domates salçası

1 tatlı kaşığıtuz

1 tatlı kaşığınane

1 tutamtoz şeker

SALÇALI MAKARNA NASIL YAPILIR?

Tencerenin yarısına kadar su doldurup kaynamasını bekleyin. Su kaynadığında içine 1 tatlı kaşığı tuz atın. Arkasından 1 paket makarnayı ekleyip 10 dakika kadar haşlayın.

Makarnalar haşlanırken diğer yandan makarna sosunu hazırlayabilirsiniz. Bunun için ocağa küçük bir tavayı alın. Sıvıy ağ ve salçayı ekleyip kısık ateşte 1-2 dakika kavurun. Salçayı kavurduktan sonra makarnanın haşlama suyundan 1-2 kepçe ilave edin.kıvamı daha güzel olacaktır.

Tuz, nane ve bir tutam toz şekerini ekleyip karıştırın. Sos kaynamaya başlayınca 1-2 dakika kısık ateşte bekletip ocaktan alın.

Haşlanan makarnanın suyunu süzüp sosla buluşturun. Makarna sosla bütünleşene kadar karıştırıp servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.