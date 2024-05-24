Bulaşık makinesi kullanırken dikkat edin! Bu eşyaların makinede yıkanmaması gerekiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bulaşık makinesi kullanırken dikkat edin! Bu eşyaların makinede yıkanmaması gerekiyor

Bulaşık makinesi kullanırken dikkat edin! Bazı eşyaların makinede yıkanmaması gerekiyor.

Bulaşık makinesi, mutfak eşyalarını temizlemek için harika bir araçtır, ancak her eşya bulaşık makinesinde yıkanamaz. Bazı eşyaların yıkanması halinde zarar görebileceğini unutmayın.

1. Keskin bıçaklar: Bulaşık makinesinde yıkanan keskin bıçaklar, hem bıçakların körelmesine hem de makinenin zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle keskin bıçakları elde yıkamak daha uygun olacaktır.

2. Ahşap eşyalar: Ahşap malzemeler, bulaşık makinesinin sıcak su ve deterjanıyla temas ettiğinde zarar görebilir. Bu nedenle ahşap kesme tahtaları veya ahşap saplı bıçakları bulaşık makinesine koymamak önemlidir.

3. Alüminyum folyo: Alüminyum folyo, bulaşık makinesinde yıkandığında kırışabilir veya diğer eşyalara yapışabilir. Bu nedenle alüminyum folyoyu bulaşık makinesine koymamak daha doğru olacaktır.

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4. Teflon kaplı tencere ve tavalar: Teflon kaplı tencere ve tavalar, bulaşık makinesinin sıcak su ve deterjanıyla temas ettiğinde teflon tabakasının zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle bu tür eşyaları bulaşık makinesinde yıkamamak önemlidir.

5. Antika veya hassas porselen eşyalar: Antika veya hassas porselen eşyalar, bulaşık makinesinin sert hareketleri ve sıcak suyu nedeniyle zarar görebilir. Bu nedenle bu tür eşyaların elde yıkanması daha uygun olacaktır.

Bulaşık makinesi kullanırken bu eşyaların dikkatlice seçilmesi ve uygun şekilde yıkanması, eşyaların ömrünü uzatacak ve makinenin de uzun süreli kullanımını sağlayacaktır.

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