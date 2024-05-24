Soğan kabuklarını asla çöpe atmamalısınız. Bakın kaynatılırsa ne oluyor

Kaynak: Haber Merkezi
Soğan kabuklarını asla çöpe atmamalısınız. Bakın kaynatılırsa ne oluyor

Soğan birçok mutfakta yapılan yemeklerde sıklıkla kullanılır. Soğanın dış kabuğu soyulur ve ardından sadece iç kısmı kullanılır. Peki soğanın dış kabuğunu neden çöpe atmamalısınız? İşte soğan kabuğuyla ilgili öğrenince çok şaşıracağınız gerçekler

Soğanın mutfaklarda sıkça kullanılmasının yanı sıra, soğan kabuğunun da atılmaması gerektiğini biliyor muydunuz? Soğanın dış kabuğu genellikle soyulup atılır, ancak aslında bu kabuğun da pek çok faydası bulunmaktadır.

İşte soğan kabuğuyla ilgili bilmeden geçtiğimiz gerçekler...

Soğan suyu, barındırdığı A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra, fosfor, iyot, kükürt, kalsiyum, magnezyum ve potasyum mineralleri yönünden de zengindir.

Soğan kabuğunu kaynatıp içmek yağ yakımını önemli oranda artırmaktadır.Antioksidan içerdiğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir.Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu önemli oranda koruma sağlar.

Kaynatılarak içilmesi vücuttaki iltihaplanmayı gidermekte dışarı atımını kolaylaştırmaktadır. Yeni doğum yapmış veya emziren kadınların soğan kabuğu ile göğüslerinde oluşan yaraları iyileştirmeleri mümkündür. Kalp damar rahatsızlıklarında soğan kabuğu suyu faydalı olmaktadır. Diyabetin dengelenmesinde etkilidir.

SOĞAN KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Soğan kabuğu çayının zihni rahatlattığı ve ayrıca bağışıklık sistemini iyileştirdiği bilinmektedir. Çay poşeti/yeşil çay yaprakları ve soğan kabuklarını içeren bir bardağa sıcak su dökün ve her ikisinin de bir süre süzülmesine izin verin. Çayı süzün ve sağlıklı bir fincan çay ile rahatlayın.

Kaynaklar: Cnnturk.com, Lezzet.com.tr, Youtube.com

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