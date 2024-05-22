Çiçek yaprakları parlatan teknik! Bununla kalmayıp çiçeğin solmasını da durduruyor

Çiçek bakımı, bitki yetiştiriciliği ve bahçe düzenlemesi konularında kullanılan çeşitli teknikler bulunmaktadır. Bu tekniklerden biri de çiçek yapraklarını parlatma ve çiçeğin solmasını durdurma yöntemidir. Bu teknik, çiçeklerin daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlamanın yanı sıra, onların ömrünü uzatmaya da yardımcı olmaktadır.



Çiçeklerin yapraklarının parlak ve güzel görünmesi için çiçek yapraklarına su püskürtme, su ile silme gibi işlemler uygulanabilir. Bu işlemler ilk etapta yaprakların parlak görünmesini sağlasa da, zamanla yapraklarda çürüme, solma, küflenme gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle çiçek yapraklarının parlak görünmesini sağlayan ve çiçek bakım reyonlarında bulunabilecek özel spreylerin kullanılması en ideal çözümdür. Bir başka yöntem ise yapraklara muz kabuğu sürmektir. Özellikle geniş yapraklı çiçeklerde, potasyum içeren muz kabuğu yaprakların parıl parıl görünmesini sağlar.

Peki, evdeki çiçekler neden kurur?

Sararma, solma ve son aşamada kuruma, çiçeklerin bakımında yapılan hataların bir sonucudur. Çiçeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için doğru miktarda su, güneş ışığı ve besinlere ihtiyaçları vardır. Eğer bu ihtiyaçlar karşılanmazsa, çiçeklerde sararma ve solma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar zamanında fark edilmezse, çiçeklerin kuruması kaçınılmaz hale gelir.

Kurumanın nedenleri genellikle sararma ve solma ile aynıdır. Çiçeklerin gereksinim duydukları su miktarı doğru ayarlanmadığında, toprakta biriken tuzlar bitkinin köklerine zarar verir ve çiçeklerde kuruma meydana gelir. Ayrıca, çiçeklerin doğru miktarda güneş ışığı alamaması da kurumanın nedenleri arasındadır. Bazı bitkiler, fazla güneş ışığına maruz kaldıklarında yapraklarında yanıklar oluşur ve sonuçta kuruma meydana gelir.

Kurumaya başlayan çiçekler için daha kuvvetli bir bakım uygulanarak bu sorunun çözüme kavuşturulması mümkündür. Öncelikle, bitkinin köklerinin sağlıklı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer köklerde bir sorun yoksa, bitkiye uygun miktarda su ve gübre verilmelidir. Ayrıca, bitkinin doğru miktarda güneş ışığı aldığından emin olunmalıdır.

MUZ KABUĞU ÇİÇEK DİBİNE NASIL UYGULANIR?

Muz kabuklarını varsa mutfak robotunuzun içerisine yerleştirin. Ardından birkaç dakika parçalayın. Eğer mutfak robotunuz yoksa muz kabuklarını kesme tahtası üzerinde çok minik parçalar halinde kesin. Bu işlemden sonra muz kabuğu gübrenizi doğrudan bitkilerinizin toprağına uygulayabilirsiniz.

İkinci bir seçenek olarak da minik minik doğradığınız muz kabuklarını çiçekleri sulayacağınız suda 2 gün kadar bekletiniz. Daha sonra normal sulama işlemini yapabilirsiniz.

Kaynaklar: mynet.com, gercekgundem.com, youtube.com, ensonhaber.com