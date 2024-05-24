Tencereye 1 tutam eklerseniz ete lezzet katıyor! Aşçıların kullandığı baharat

Tencereye 1 tutam eklerseniz ete lezzet katıyor! Aşçıların kullandığı baharatlardan biri olan hardal, yemeklere karakteristik bir tat ve aroma kazandırır. Ayrıca hardal, etin doğal lezzetini ön plana çıkararak yemekleri daha çekici hale getirir.



Hardal, genellikle tohumları öğütülerek veya önceden hazırlanmış hardal ezmesi şeklinde kullanılır. Et yemeklerinde kullanıldığında, hardalın acı ve baharatlı tadı ete eşsiz bir lezzet katar. Ayrıca hardal, etin pişme sürecinde ete nüfuz ederek onun lezzetini zenginleştirir.



Aşçılar, hardalın sadece et yemeklerinde değil, aynı zamanda soslar, marinatlar ve salatalarda da kullanılmasını önerirler. Hardalın farklı çeşitleri bulunmakla birlikte, genellikle Dijon hardalı ve tohumlu hardal en çok tercih edilen türler arasındadır.



ET KAVURMA TARİFİ

Kremalı Hardal Soslu Et Sote Tarifi İçin Malzemeler

800 gr – 1 kg süt dana eti

2 adet soğan

400 gram kültür mantar

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 dolu tatlı kaşığı hardal

1 yemek kaşığı sebze çeşni

500 ml kaynar su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

200 ml krema

1 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı su

TARİF

Eti ince uzun şeritler şeklinde kesin.

Tava yağ üç yemek kaşığı yağ ekleyin iyice kızdıran eti suyunu çekinceye kadar kavurun.

Kızarmış olan etleri ayrı bir tabağa alın ve aynı tavada iki yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin küp küp doğranmış olan soğanları hafif kavurduktan sonra peşine ince ince kestiğiniz mantarları ekleyin 5 dakika pişirin.

Hardal ve salçasını ekleyin beraber kavurun 500 ml sıcak suya sebze çeşnisini karıştırın ve tavlaya üç seferde ekleyin.

2-3 dakika piştikten sonra kremasını da ilave edin ve bir yemek kaşığı nişastayı üç yemek kaşığı su ile karıştırıp sosa dökün.

En son pişen etleri sosa ekleyin. Yaklaşık 10 dakika kısık ateşte ağzı kapalı pişirin.

Kaynaklar: nefisyemektarifleri.com, youtube.com