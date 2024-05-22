Klozete 1 çorba kaşığı dökerseniz bakın ne işe yarıyor? Lekeleri temizleme yöntemi

Karbonat, mutfakta sıkça kullanılan ve birçok farklı alanda faydalı olan bir malzemedir. . Eğer klozete 1 çorba kaşığı karbonat dökerseniz, lekeleri temizleme konusunda etkili bir yöntem uygulamış olursunuz.



Klozet temizliği önemlidir çünkü hijyenik bir ortam sağlamak için gereklidir. Klozetlerin düzenli olarak temizlenmemesi, bakteri ve mikropların üremesine neden olabilir ve bu da sağlık sorunlarına yol açabilir.

KLOZETİ SİRKE İLE TEMİZLEYİN

Karbonat ve sirke, klozetteki inatçı lekeleri bile yok eden efsane bir iksir gibi çalışır. Temizlikte çığır açan malzemeler arasında sayılan bu ikili, tuvaletten banyoya kadar her türlü alanda hijyen oluşturabiliyor. Karbonat ve sirke ile temizlik yapmak için şu adımları uygulayabilirsiniz;

Mynet.com'un haberine göre; Klozetin içine ve hatta lekelerin üzerine, bir su bardağı sirke dökün. Tuvalet fırçasıyla klozetin içini iyice fırçalayın. Sonra iki-üç dakika kadar bekleyin.

Bir kabın içine, ortalama bir su bardağı kadar karbonat ekleyin, üzerine de bir buçuk su bardağı sirke ilave edin. Çözeltiyi iyice karıştırın ve 10 dakika bekletin.

Hazırlamış olduğunuz karışımı klozetteki lekelere uygulayın. İşlem sırasında tuvalet fırçası kullanabilirsiniz. Biraz fırçalama yaptıktan sonra, 30 dakika boyunca klozeti durulamayın. Dilerseniz klozetin dışını da bu karışımla temizleyebilirsiniz.

Bekleme süresi dolunca klozeti bol suyla yıkayın.

Lekeler tahmin ettiğinizden daha inatçı ise sonuca ulaşana kadar aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz.