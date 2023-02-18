Bülent Arınç 'seçim ertelenmeli' diye resmen tehdit etti: Öyle şeyler olur ki pişman olurlar

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara Masası Gündem Özel yayınında Gazeteci Gürkan Zengin’in konuğu oldu. Arınç, deprem felaketlerinin ardından seçimlere ilişkin yaptığı ‘ertelenebilir’ açıklaması ile ilgili konuştu.

“ÖYLE ŞEYLER OLUR Kİ…”

Anlaşma olmazsa, partilerin pişman olacağını öne süren Arınç, “Öyle şeyler olur ki, pişman olurlar. Kaos çıkar, birisi yapmayacaksın diyebilir, öbürü yapacaksın diyebilir. Esas seçimi yapmakla görevli olan kurum bu bana yetişmez diyebilir, çık işin içinden. Mecelle’nin kaidesi… Sulh hükümlerin en güzelidir. Burada sulh nedir uzlaşmak” diye konuştu.

“YSK’NIN BÖYLE BİR YETKİSİ BAL GİBİ VAR”

Arınç “YSK’nın seçimleri erteleme yetkisi var mı?” sorusuna ise “YSK’nın böyle bir yetkisi bal gibi var. 79. Maddede bunu anlatıyor. Madde ‘seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet itirazları inceleme, kesin karara bağlama TBMM’ye bağlama…’ başından sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu, uzun bir madde. Herkes açsın okusun. Bal gibi yetkili” yanıtını verdi.