Erdoğan'ın seçim kararını sızdırdılar. Bülent Arınç erteleme istemişti. Bu kez Reuters'e değil az şikayet ettikleri yere açıkladılar

Güneydoğu Anadolu’da 11 ili etkileyen depremlerin ardından siyaset seçimlerin ne şekilde ve nasıl yapılacağını tartışılmaya devam ediyor. Seçimin ertelenmesi gerektiğini vurgulayanlardan biri de AKP kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’tı.

ABD merkezli Bloomberg 2023 Genel Seçimleri ele alındı.

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP'den üst düzey isimlerin geçtiğimiz hafta bir araya geldiğini yazdı.

“SEÇİM TAKİMİNE BAĞLI KALACAK”

Konu hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklar, 'depremlerin ardından seçimleri ertelemenin artı ve eksilerinin tartışıldığını' dile getirdi.

Bloomberg'de yer alan haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ölümcül depremin ardından yeniden inşaat çalışmalarını hızlandırmayı ve daha önce açıkladığı seçim takvimine bağlı kalmayı planlıyor" denildi.

“18 HAZİRAN HALA MASADA”

Bloomberg'e konuşan kaynakların aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP yetkilileri, daha önce belirlenen 14 Mayıs tarihine bağlı kalmakta karar kıldı. Ancak söz konusu görüşmede, 18 Haziran tarihine dönüşün de 'hala masada olduğu' belirtildi.

“ERDOĞAN, KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI İZLENİMİ VERMEK İSTEMİYOR”

Seçimlerin ertelenmesi ve depremlere öncelik verilmesinin, krizin çözülmesi için zaman kazandıracağını söyleyen kaynaklar, Erdoğan'ın yeniden inşa çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapmayı ve seçim takvimine bağlı kalmayı 'bir güç göstergesi olarak gördüğünü' dile getirdi.

Ayrıca, Erdoğan'ın 'seçimden kaçmaya çalıştığı izlenimi vermek istemediği' belirtildi.

BÜLENT ARINÇ: SEÇİM ERTELENSİN

Arınç 1 yıl seçimlerin ertelenmesi gerektiğini vurgulamış ve hatta “Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Ben haziranda olamayacağını düşünerek, bu teklifi yapıyorum. Benim söylediğim şu; Anayasa değişikliğini Meclis yaparsa istediği tarihi koyabilir. Uzlaşmayla olması lazım. Ama sonraki gelişmeler de bu yolu kapatanların üstünden olur. Ben söylemiş olayım" diye konuşmuştu.

Arınç "YSK’nın seçimleri erteleme yetkisi var mı?" sorusuna ise "YSK’nın böyle bir yetkisi bal gibi var. 79. Maddede bunu anlatıyor. Madde ‘seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet itirazları inceleme, kesin karara bağlama TBMM’ye bağlama…” başından sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu, uzun bir madde. Herkes açsın okusun. Bal gibi yetkili." yanıtını verdi.