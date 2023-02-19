Bülent Arınç yıllar önce cemaatlere böyle demişti: Biz varsak siz de varsınız

Kahramanmaraş depremlerinin ardından seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulunan AKP'li Bülent Arınç'ın yıllar önce cemaatlere seslendiği konuşması yeniden gündeme geldi.

O dönem Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcüsü görevini üstlenen Bülent Arınç, cemaatlere seslenirken, "Biz varsak, siz de varsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Partisinin Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Bursa’nın 17 ilçe belediye başkan adayının tanıtım toplantısına katılan, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Her şeyin garantisi biziz. O cemaatler beni çok iyi bilir. Ben onları çok iyi biliyorum. Bursa'dan bu cümleme dikkat etsinler; Biz varsak, siz de varsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz" diyerek cemaatlere gözdağı vermişti.

ARINÇ "SEÇİMLER ERTELENSİN" DEMİŞTİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arınç, "Seçimler ertelensin" demişti.

"Vatandaşlarımız şu an seçim değil yaşam mücadelesi veriyor. Ahval bu iken bazı siyasetçilerin ve gazetecilerin seçimin mayısta mı haziranda mı yapılacağını tartıştığını görüyoruz" diyen Arınç, şunları ifade etti:

"Allah'tan korkun, hala enkaz altında cesetler var. Seçmenden bahsedilemezken seçimden bahsetmek nasıl mümkün oluyor? Böyle bir dönemde acılarıyla yüzleşen vatandaşlarımıza karşı seçim propagandası mı yapacaksınız, oy mu isteyeceksiniz? Aday mı olacaksınız, miting mi yapacaksınız? Bunları hangi yüzle yapacaksınız? Seçmen yok, sandık yok. Bunların yanı sıra bölgede adli ve idari bürokrasi yok."