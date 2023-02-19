19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cumhur İttifakı erken seçim çağrısından değil Arınç’ın söylemesinden rahatsız. Sedat Bozkurt son kulis bilgisini paylaşt

Cumhur İttifakı erken seçim çağrısından değil Arınç’ın söylemesinden rahatsız. Sedat Bozkurt son kulis bilgisini paylaştı

AKP’li Bülent Arınç’ın ortaya attığı erken seçim çağrısı ile ilgili yeni bir kulis çağrısı ortaya çıktı. Gazeteci Sedat Bozkurt, “Bu meselenin Arınç üzerinden tartışılması ilk olarak cumhur ittifakında rahatsızlık yarattı. Belki başka bir zeminde başka bir siyasi aktörün açıklamasıyla gündeme gelmesini istiyorlardı” dedi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 12:29
Takip Et

Cumhur İttifakı erken seçim çağrısından değil Arınç’ın söylemesinden rahatsız

Cumhur İttifakı erken seçim çağrısından değil Arınç’ın söylemesinden rahatsız. Sedat Bozkurt son kulis bilgisini paylaştı
+
Aa
-

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan iki büyük deprem sonrası gündeme getirilen 'seçim tarihi' tartışmasını köşesine taşıdı.

Bir dönem 'iktidar partisinin özgül ağırlığı' olarak bilinen, AKP hükümetlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı dahil önemli görevler üstlenen ancak fikir ayrılıkları nedeniyle Kasım 2020'de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'ın açıklamalarına değinen Bozkurt, şunları söyledi:

"(...) Arınç'ın, AKP üyesi olmasına karşın parti ile organik bir ilişkisi yok. AKP adına da cumhur ittifakı adına da bir pozisyon alması çok mümkün değil. Söyledikleri doğru bile olsa ilk itiraz MHP kanadından gelecektir. Teknik olarak bir konunun altını çiziyor Arınç açıklamasında, seçimlerin ancak anayasa değişikliği ile mümkün olabileceğini ve bunun için de Cumhurbaşkanının liderlerle bir araya gelmesi gerektiğini kaydediyor.

Anayasayı değiştirmekten bile zor bir şeyden bahsediyor yani. Zamanlaması açısından eleştirilse de bu bir tespittir. Arınç’ın açıklamasından cumhur ittifakının hiç de hoşnut olmadığının altını çizelim. Bu meselenin Arınç üzerinden tartışılması ilk olarak cumhur ittifakında rahatsızlık yarattı. Belki başka bir zeminde başka bir siyasi aktörün açıklamasıyla gündeme gelmesini istiyorlardı. (...)"

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
1
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
3
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
4
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
5
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
6
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
7
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.