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  • Bülent Ersoy'u kırmamak için şarkı söyleyen Aleyna Tilki detone olunca sosyal medyanın diline düştü

Bülent Ersoy'u kırmamak için şarkı söyleyen Aleyna Tilki detone olunca sosyal medyanın diline düştü

Aleyna Tilki, dinlemeye gittiği Bülent Ersoy'un ısrarı üzerine sahneye çıktı. Bergen şarkısı okuyan Aleyna Tilki'nin detone olması sosyal medyada eleştirilirken, bazı takipçileri de Aleyna'ya destek oldular

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 16:16
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''Ses tellerim yırtıldı'' diyerek bir süre sahnelerden uzak kalacağını açıklayan Aleyna Tilki, Bülent Ersoy'un sahnesinde şarkı söylemeye çalıştı ama olmadı.

Bülent Ersoy'u kırmamak için şarkı söyleyen Aleyna Tilki detone olunca sosyal medyanın diline düştü
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Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" açıklamasıyla hayranlarını üzmüştü.

ŞARKI SÖYLERKEN ZORLANDI

Genç şarkıcı Türk Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'u dinlemeye gitti. Ersoy, kendisini dinlemeye gelen Tilki'yi sahnesine davet etti.

Ersoy'u kıramayan ünlü şarkıcı Bergen'in şarkısını yeniden seslendirdi. Şarkı söylemekte güçlük çeken Aleyna Tilki ara ara detone oldu. Sosyal medya kullanıcıları ise genç şarkıcının yorumunu yerden yere vurdu. Bazı kullanıcılar ise Tilki'nin ses tellerinden rahatsız olduğunu söyleyerek eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.

Detone Olmak Ne Demektir?

Detone olmak demek bir müzik enstrümanını hatalı ve yanlış çalmak anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca ses ile söylenen müziklerde ezgiyi söyleyen kişinin kusurlu bir biçimde ortaya melodi çıkarması da detone olmak anlamında kullanılmaktadır.

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