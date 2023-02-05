Bülent Ersoy'un fotoğraflarını tuvalet cinsiyet tabelası olarak kullandılar.

Bülent Ersoy, İzmir'de Alsancak'ta bir kebapçıda kadınlar tuvaletine Ersoy'un kadın halini erkekler tuvaletine erkek halinin fotoğrafını asıp "Tuvalet seçimi bile zor şu hayatta" diye paylaşılması olay oldu.
DAVA AÇACAĞI İDDİA EDİLDİ
Pop Bizde adlı hesabın haberine göre Bülent Ersoy, kişilik haklarına zarar verdiği ve onuru, gururu zedelendiği ve alay edildiği gerekçesiyle dava kebapçıya dava açmaya hazırlanıyor.
TEPKİ YAĞDI
Paylaşımı gören birçok sosyal medya kullanıcısı da kebapçının bu hareketine tepki gösterdi. Deniz Seki "Çok ayıp" derken Aysu Baceoğlu "Şimdi kebapçı düşünsün" yorumunu yaptı.
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