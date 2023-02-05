5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Bülent Ersoy'un fotoğraflarını tuvalet cinsiyet tabelası olarak kullandılar.

Bülent Ersoy'un fotoğraflarını tuvalet cinsiyet tabelası olarak kullandılar.

İzmir Alsancak'ta bir kebapçı'nın tuvaletlere Bülent Ersoy'un cinsiyet değiştirmeden önceki halini erkekler tuvaletinin girişine, değişim sonrası halini ise kadınlar tuvaletine asıldığı görüntü tepki çekti. Diva'nın görüntünün gündem olmasının ardından kebapçıya dava açtığı iddia edildi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 14:50
Takip Et

Bülent Ersoy'un fotoğraflarını tuvalet cinsiyet tabelası olarak kullandılar Diva dava açtı

Bülent Ersoy'un fotoğraflarını tuvalet cinsiyet tabelası olarak kullandılar.
+
Aa
-

Bülent Ersoy, İzmir'de Alsancak'ta bir kebapçıda kadınlar tuvaletine Ersoy'un kadın halini erkekler tuvaletine erkek halinin fotoğrafını asıp "Tuvalet seçimi bile zor şu hayatta" diye paylaşılması olay oldu.

DAVA AÇACAĞI İDDİA EDİLDİ

Pop Bizde adlı hesabın haberine göre Bülent Ersoy, kişilik haklarına zarar verdiği ve onuru, gururu zedelendiği ve alay edildiği gerekçesiyle dava kebapçıya dava açmaya hazırlanıyor.

TEPKİ YAĞDI

Paylaşımı gören birçok sosyal medya kullanıcısı da kebapçının bu hareketine tepki gösterdi. Deniz Seki "Çok ayıp" derken Aysu Baceoğlu "Şimdi kebapçı düşünsün" yorumunu yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
2
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
4
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
5
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
6
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
7
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
﻿İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
﻿İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
﻿İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
﻿Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi
﻿Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi
﻿Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi
﻿Nasıl mutlu olunur, nasıl mutlu kalınır?
﻿Nasıl mutlu olunur, nasıl mutlu kalınır?
﻿Nasıl mutlu olunur, nasıl mutlu kalınır?
﻿Galatasaray'dan Hagi'ye doğum günü kutlaması
﻿Galatasaray'dan Hagi'ye doğum günü kutlaması
﻿Galatasaray'dan Hagi'ye doğum günü kutlaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.