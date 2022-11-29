Levent Göktaş'ın son hali ortaya çıktı. Avukatı da şimdi ne olacağını açıkladı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye'ye iadesi dün Bulgaristan yargısı tarafından reddedildi.

Göktaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili hakkında verilen karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hüseyin Ersöz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bulgar mevkidaşı ile konuşarak, “Mahkeme süreci akabinde iade edilecektir” ifadelerinin Hukuk Devleti ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Ersöz, Göktaş için ev hapsi kararı veya serbest bırakılma kararının gündemde olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bulgaristan Mahkemesi’nin Mustafa Levent Göktaş’ın iade talebinin reddine karar vermesine şaşıranlar yada başka anlam yüklemeye çalışanlar var. Daha önce siyasi bir davada 5 yıl 3 ay tutuklu kalan ve hakkında Beraat Kararı verilen bir isim için “adil yargılanma” konusunun

Bulgar Mahkemeleri tarafından tartışılıp, iade sürecinde göz önüne alınmamasının beklenmesi hukuk bilmezlik olur. AYM ve AİHM Kararlarının uygulanmadığı bir ülkede Hukuk Güvenliği ve Adil Yargılanma Hakkı tartışmasına girilmemesi de söz konusu değildir. Hele ki İç İşleri

“İADE SÜRECİ BİTTİ DE DİYEMEYİZ”

Bakanının, Bulgar mevkidaşı ile konuşup, “Mahkeme süreci akabinde iade edilecektir” açıklaması sonrasında, bu durum Hukuk Devletlerinde garipsenir. Türkiye’de İfade Hürriyeti ihlali ve muhaliflere yönelik Düşman Ceza Hukuku uygulamaları tartışılırken bunu hiçbir yargıç görmemezlikten gelemez.

Diğer yandan iade süreci bitti de diyemeyiz. Bu Karara itiraz edecek olan Savcı, konuyu Filibe’de bulunan Mahkemenin önüne taşıyacaktır. Bu süreçte Göktaş’ın ev hapsinde tutulması yada serbest kalması muhtemel seçenekler arasında.

Sürecin nasıl sonuçlanacağını yaşayıp göreceğiz. Ama bu konuda biz hukukçuların tek bir dileği olabilir, o da Adil Yargılanma Hakkı ve Hukuk Devleti prensiplerine uygun, evrensel hukuku gözeten bir karar verilmesidir. Diğer yandan,

KAVALA VE KOZAĞAÇLI'YI ÖRNEK VERDİ

Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlı gibi birçok örnek önümüzde dururken, Türkiye’de İnsan Hakları sorunu yok demek, gerçeklere gözümüzü kapatmak olacaktır. Sınırların kalktığı dünyada, bu gerçeği kimsenin bilmediğini düşünmek ise ancak ahmaklıktır”

NE OLMUŞTU?

Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Hasköy Mahkemesi’nde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmadan ret kararı çıktı. Dört saat süren duruşmada Göktaş’ın avukatları, müvvekillerinin Türkiye’ye iade edilmesi durumunda adil yargılanmayacağını iddia ederek, iade edilmemesini talep etti. Hasköy Mahkemesi, avukatların savunmasını kabul ederek, Göktaş’ın sınır dışı edilmesini reddetti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.