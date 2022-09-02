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Levent Göktaş'la ilgili Soylu'dan açıklama. Bulgaristan'da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan’da yakalanan Levent Göktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 13:30
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Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş ile ilgili Süleyman Soylu'dan açıklama

Levent Göktaş'la ilgili Soylu'dan açıklama. Bulgaristan'da yakalandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulundu.

Bakan Soylu temaslarının ardından, Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın iadesi hakkında açıklama yaptı.

Türkiye'nin Interpol'de icra kurulu üyesi olduktan sonra kırmızı bültenler ve Interpol takibi konusunda daha aktif olduğunu kaydeden Bakan Soylu, Türkiye'den kaçan zanlılar konusunda da bir çok farklı yerde başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini söyledi. Soylu, şu anda Türkiye'de 4 veya daha fazla cinayetin zanlısı olan Barış Boy'un İtalya'da, Binali Camgöz ve Deniz Camgöz'ün Karadağ'da, Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını ifade etti.

"YAKLAŞIK 4 GÜN ÖNCE SVİLENGRAD'DA YAKALANDI"

Türkiye'nin sadece içerde değil dışarıda da bu takibi gerçekleştirdiğini belirten Soylu, "Yaklaşık 4 gün önce Svilengrad'da Levent Göktaş, kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Biz bunu haber aldık. Ben iki defa Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla bu konuda görüştüm. Bulgaristan Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımız, aynı zamanda Interpol birimimiz, Milli İstihbarat Başkanlığı'mız görüşmeler yaptı. Orada yakalandıktan sonra kendi iç kanunları çerçevesinde bir ödeme karşılığında serbest bırakılmıştı. Bundan Türkiye kamuoyunun bir bilgisi yok. Biz bunun üzerine tekrar yüklendik ve neticede dün akşam itibarıyla gözaltına alındı ve biyometrik verileriyle bizim aradığımız kişi olduğu belirlendi. Ama bundan önce, orada olduğunu öğrenince Interpol üzerinden hemen kırmızı bülten çıkardık. 24 saat içerisinde kırmızı bülteni Bulgaristan makamlarına ve komşu ülkelerin makamlarına da iletmiş olduk" dedi.

Göktaş'ın iade sürecine ilişkin bilgi veren Soylu, "İki türlü yöntem var. Bir deport yöntemi, deport edebilirler, ikincisi de mahkeme süreci. Hangisini tercih edeceklerse biz iki sürece de talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha basit bir süreç. Mahkeme süreci biraz daha uzun bir süreç ama biz iki süreci de takip ediyoruz. Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ'da hem İtalya'da hem de Arjantin'de takip ediyoruz" diye konuştu.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne gönderilmişti.

Adalet Bakanlığı'nın isteği üzerine Interpol Genel Sekreterliği'nce, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarılmış, Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

BULGARİSTAN'DA YAKALANDI

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan Svilengrad'da yakalandı.

Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

FETÖ/PDY’ye ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 yılında Suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ukrayna’ya kaçan eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bozkır ve 2 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest kalmıştı.

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Tarik
2.09.2022 14:33
Pekerin iddaalarınada açıklık getirsene millet hakkinda sallaması kolay  
 
Umay
2.09.2022 14:33
Amerika içisleri bakaniyla da gorus fetöyü getirsene ,  
 
özkurtcu
2.09.2022 13:55
seçime doğru güzel bir yatırım !???  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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